Evo gdje gledati Jadranski derbi, Dinamo, Gvardiolov City, povratak Barce na Camp Nou...

Vratio se klupski nogomet nakon reprezentativne stanke, a 14. kolo HNL-a otvoreno je slavljem Slaven Belupa protiv Vukovara (4-1). Danas nas diljem Europe čekaju zanimljivi dvoboji, izdvajamo top 5, evo gdje ih gledati.

Dinamo - Varaždin 15.00 (MAX Sport 1)

Kriza "modrih" prekinuta je visokom 7-0 pobjedom u gostima kod Karlovca u Kupu, ali jasno je da je HNL ipak prioritetno natjecanje za Dinamo. "Plavi" u zadnjih pet prvenstvenih utakmica imaju čak tri poraza, a vodeći Hajduk pobjegao je na četiri boda prednosti. Dinamo nema previše prostora za kikseve, pobjeda protiv Varaždina apsolutni je imperativ za Marija Kovačevića i društvo.

Karlovac: SuperSport Hrvatski nogometni kup, osmina finala, NK Karlovac - GNK Dinamo | Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

Borussia Dortmund - Stuttgart 15.30 (Sport Klub 1)

Dvoboj susjeda na ljestvici! Niko Kovač nalazi se u možda najtežem razdoblju otkad je preuzeo "crno-žute", njemačkim medijima kruže glasine o nezadovoljstvu u svlačionici, ali rezultati zasad ne pate. Borussia je dobro ušla u prvenstvo i u 10 utakmica ostvarila šest pobjeda, uz tri remija i poraz od Bayerna. Stuttgart je na identičnom 21 osvojenom bodu, ali sa sedam pobjeda i tri poraza.

Barcelona - Athletic Club 16.15 (Arena Sport 3)

Katalonski klub se vraća na Camp Nou! Nakon više od dvije godine, Barcelona će protiv Athletica zaigrati na svom stadionu koji je (djelomično, ne u potpunosti) renoviran. Kapacitet za utakmicu protiv baskijskog kluba bit će na 40-ak posto od ukupnog kapaciteta stadiona kada bude dovršena renovacija, ali klub je dobio dozvole za igranje na stadionu. Barcelona je druga u La Ligi s 28 bodova, dok je Athletic sedmi sa 17.

Rijeka - Hajduk 18.00 (MAX Sport 1)

Jadranski derbi! Splićani stižu na Rujevicu kao vodeća momčad lige i favorit, ali Rijeka nikad nije bila lagan zalogaj za "bile". Momčad Victora Sancheza tek je osma u prvenstvu s 14 bodova u 13 kola i jednostavno mora početi osvajati bodove, ako misli u Europu. S druge strane, Hajduk pod Gonzalom Garcijom igra jako dobro ove sezone, na 29 je osvojenih bodova, a Marko Livaja tek se vratio u pogon.

Foto: Jason Cairnduff/REUTERS

Newcastle - Manchester City 18.30 (Arena Sport 1)

Pep Guardiola priznao je u najavi utakmice da će biti teško dostići Arsenal ako odmakne na veću bodovnu razliku, ali sada ona iznosi dostižnih četiri boda. Sporije su "građani" ušli u sezonu, ali ulovili su pravi ritam i igraju sve bolje na krilima fantastičnog Erlinga Brauta Haalanda. Norvežanin ganja rekord Alana Shearera i želi postati igrač koji je najbrže došao do 100 golova u Premier ligi.

Osim spomenutih dvoboja, valja naglasiti da Liverpool dočekuje Nottingham Forest (16 sati), Fiorentina igra doma s Juventusom (18.00), a Bayern će odmjeriti snage protiv Freiburga (15.30). Bogat nogometni dan, baš za uživanje!