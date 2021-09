U petak (10. rujna) Filip 'El Animal' Hrgović (28, 12-0) će u Klagenfurtu boksati protiv Crnogorca Marka Radonjića (31, 22-0), no u istoj će večeri u 900-tinjak kilometara zračnom linijom udaljenom Parizu, točnije Roland Garrosu, Petar Milas (15-0-0, 11 KO) odmjeriti snage s olimpijskim pobjednikom iz Rija, Francuzom Tonyjem Yokom (10-0-0, 8 KO), koji je na putu to tog zlata porazio upravo Hrgovića.

Ali to nije sve jer se nakon 23 godine u ring vraća legendarni hrvatski boksač Željko Mavrović (52, 27-1) koji će se boriti protiv bivšeg protivnika Alena ‘Savagea’ Babića (30, 8-0), 26 godina mlađeg Gruzijca Ramazija Gogichashvilija (26,14-35-2). Najava je to Mavrovićeva povratka u boks, a kako je rekao i sam 'Irokez', želja mu je nametnuti se njegovoj generaciji i starijima poput Mikea Tysona, Evandera Holyfielda ili već nekog veterana s kojim bi mogao napraviti meč.

Bit će to ispit karijere za neporaženog Milasa, a mogao bi to biti i meč koji će usmjeriti njegovu karijeru. Yoka je favorit za pobjedu (Milas se nije borio gotovo dvije pune godine), no imat će Petar ogromnu podršku fanova 'Podcast Inkubatora', takozvanih 'reptila' koju su odlučili podržati našeg boksača okupirajući Yokin Instagram profil i ostavljajući mu u komentarima ikone guštera, njihov zaštitni znak.

S druge strane, Filip Hrgović boksat će protiv dosad neporaženog Crnogorca koji je 229. na svjetskoj ljestvici. Meč će se održati u Klagenfurtu na Wörthersee stadionu, nekoć poznatom pod imenom Hypo Group Arena.

- Sretan sam što se vraćam u ring. Bila je ovo teška godina. Nismo mi mogli pronaći protivnika. Trenirao sam u boksačkom kampu više od godinu dana. Mislim da je to najduži kamp u povijesti ikad. Marko je zasigurno jako hrabar kad je odlučio pristati boriti se protiv mene - rekao je El Animal.

Prijenos Hrgovićevog i Milasovog meča pratite uživo na RTL-u od 22.15, dok će se povratak Željka Mavrovića prenositi na RTL-u 2 s početkom u 19 sati i 30 minuta.