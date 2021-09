Hrvatski boksač Filip Hrgović (29) u petak će odraditi prvi ovogodišnji boksački meč, a njegov protivnik bit će do sada neporaženi Crnogorac Marko Radonjić (31).

POGLEDAJTE VIDEO: Mavrović izvazvao Babića

Boksački meč održat će se u Klagenfurtu na Wörthersee stadionu, nekoć poznatom pod imenom Hypo Group Arena. Hrgović ukupno ima 12 pobjeda što je deset manje od crnogorskog teškaša koji je 229. na BoxRec ljestvici.

- Sretan sam što se vraćam u ring. Bila je ovo teška godina. Nismo mi mogli pronaći protivnika. Trenirao sam u boksačkom kampu više od godinu dana. Mislim da je to najduži kamp u povijesti ikad. Marko je zasigurno jako hrabar kad je odlučio pristati boriti se protiv mene - rekao je El Animal.

Hrgović će protiv Radonjića braniti IBF-ovu međunarodnu titulu.

- Osjećam se odlično. Željan sam borbe i ne mogu dočekati zakoračiti u ring. Nadam se da će borba biti uzbudljiva. Spremni smo za rock n roll - završio je Hrgović, ali je ipak tražio mikrofon nazad kako bi još nešto poručio organizatorima:

- Jako ste me lijepo ovdje ugostili tako da vam obećavam, nakon što postanem svjetski prvak, vratit ću se u Klagenfurt kako bi napravili jedan veliki event. Je l' to oke? Je l' fer?- samouvjereno je upitao Hrga.

Crnogorski teškaš Marko Radonjić svjestan je Hrgovićeve vrhunske klase.

- Filip je jedan od najboljih boksača na svijetu. Znam da je istina ono što priča. Došao sam ovdje boriti se i sretan sam jer je ovo za mene velika borba. Kad imate ovakvu priliku, morate ju iskoristiti. Ljudi kažu da imam jak udarac, ali to ćemo vidjeti. Bio sam sretan kad me menadžer nazvao i rekao mi da ću se boriti protiv Hrge. On je velika zvijezda u Crnoj Gori - rekao je Radonjić pa se nadovezao Hrgović:

- Mi kažemo da su Crnogorci lijen narod, ali Marko sada ima priliku dokazati drugačije. Sav pritisak je na meni. Bolje sam rangiran. On ima bolji rekord, ali ja sam prepoznatljiviji. Pritisak je na meni, ali volim to i navikao sam. Mislim da on eventualnom pobjedom više dobiva od mene. Prvak treba biti spreman za sve - rekao je Hrgović pa dodao:

- Ne trebamo podcjenjivati protivnike bez obzira na njihovu amatersku karijeru. Jednom smo zajedno sparirali, ali je bio ozlijeđen. Dobar je borac, a ja sam spreman za sve. Spariram 12 rundi, deset, šest. U prvoj rundi ću ga testirati te ću vidjeti kako će ići daljnji tijek borbe. Izdržljiv sam, ali imam i jake nokaute - zaključio je Hrga.

Željko Mavrović (52) se nakon 25 godina vraća u ring, a želja mu je doći do borbe s Mikeom Tysonom. Za početak će mu s druge strane biti Gruzijac Ramazi Gogičašvili (26), koji ima 14 pobjeda, 35 poraza i dva remija. Nokautirao ga je i Alen Babić.

- Sretan sam sto se Mavrović vraća u ring. Bio je moj idol i jako sam sretan zbog njega - rekao je Hrgović.

Šaka sa Srednjaka opako trenira već mjesecima, kao u najboljim danima, dok je bio profesionalac. Boksačko tržište veterana oživjelo je borbom Mikea Tysona i Roya Jonesa Jr. i Mavrović je javno izazvao Tysona.

- Nisam ovdje bio pola stoljeća. Ovo je iznenađenje za sve koji me znaju. Tyson je rekao da će se početi boriti i eto to se dogodilo. Tada sam se pitao, a gdje sam ja u toj priči? Nisam se borio 23 godine i borba u petak je za mene test kako bih vidio na kojoj sam razini. Volio bih se boriti i protiv Tysona i to je razlog zašto sam ovdje. Petak je samo prva stepenica - kazao je Mavrović koji će se boriti protiv upola mlađeg Gruzijca Gogičaišvilija.