Željko Mavrović (52) u petak će nakon 23 godine ponovno u ring, i to u kao predborba Filipu Hrgoviću u Klagenfurtu. Šaki sa Srednjaka protivnik je Gruzijac Ramazi Gogičašvili (26), koji ima 14 pobjeda, 35 poraza i dva remija u profesionalnoj karijeri.

- Pripremio sam se sjajno. Očekujem puno od sebe, vjerujem da mogu pobijediti, ali i da je to samo prvi porak u novoj priči u kojoj bih mogao boksati ozbiljne, dobre mečeve - rekao je Mavrović za FavBet.

POGLEDAJTE VIDEO: Mavrović izazvao Babića na meč

Željko je prošli petak u Sesvetama prozvao Alena Babića (30) na meč, a on taj prijedlog nije shvatio ozbiljno.

- Mogu ga razumjeti. Nije uobičajeno da netko s 52 godine dolazi ponovno u ring. Prije dvije godine, kad je Mike Tyson dolazio u ring, djelovalo je čudno, mnogi su bili iznenađeni, isto važi i za mene - rekao je Mavrović.

- Mnogi su u nevjerici, misle što mi to treba, je li to moguće... Vjerujem u sebe, vjerujem da u ovim godinama imam što pokazati i u petak ću to provjeriti uživo s čovjekom koji je upola mlađi od mene. Upravo generacija mojih boksača, i Tyson i Holyfield, Lennox, tko god. Tu su, treniraju, čini mi se da možemo napraviti dobar šou, dobre mečeve i siguran sam da sam spreman za takvo nešto - dodao je.

Evander Holyfield (58) ulazi u subotu u ring protiv MMA borca Vitora Belforta (44) iz Brazila.

- Očekujem dobru i jaku borbu, Holyfield je uvijek bio sjajan borac - zaključio je Mavrović.

Filip Hrgović (29), koji se u petak bori protiv Crnogorca Marka Radonjića (28), osvrnuo se na prepucavanja na liniji Babić - Mavrović.

- Nemamo više što pričati o borbi između mene i Babića dok on ne riješi stvari sa Željkom, to je borba koja se treba dogoditi. Dok se to dogodi, nemojte me pitati za Babića ni spominjati ga - kazao je "El Animal".