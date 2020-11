Evo gdje gledati 'mini vatrene' u posljednjem kolu kvalifikacija

Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija u zadnjem kolu kvalifikacijskog ciklusa za Europsko prvenstvo dočekuje Litvu od 17 sati. Trebamo pobjedu i najmanje remi Grčke protiv Škotske za drugo mjesto u skupini

<p><strong>Hrvatska nogometna U-21 reprezentacija</strong> u utorak na Aldo Drosini dočekuje Litvu u zadnjem kolu kvalifikacijskog ciklusa za Europsko prvenstvo sljedeće godine. Trebamo pobjedu, a uz nju se trebaju poklopiti još neki rezultati kako bi Hrvatska dohvatila drugo mjesto koje bi nam moglo (a i ne mora) donijeti plasman na Europsko prvenstvo.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Igor Bišćan na pressici</strong></p><p>'Mini vatreni' u zadnji dvoboj ulaze bez sedam igrača pozitivnih na korona virus, a izbornik Igor Bišćan iz tog razloga je pozvao Marka Điru, Diona Drenu Belju, Ivana Dolčeka, Josipa Mitrovića te Daniela Štefulja. Osim zaraženih igrača, izbornik neće moći računati ni na Bornu Sosu koji je dobio crveni karton u prošlom susretu.</p><p>Hrvatska je prošli tjedan remizirala sa Škotskom (2-2) nakon što je imala 2-0 te si tako otežala put na Euro, a da će on biti nemoguć, dala nam je do znanja Češka koja je dan poslije pobijedila Grčku 2-0. Tako su 'mini vatreni' izgubili svaku šansu za prvo mjesto, a jedina nada nam je ostala u osvajanje drugog mjesta. </p><p>Na Euro će se plasirati devet pobjednika skupina te pet najboljih drugoplasiranih momčadi. Prvi uvjet je taj da Škotska ne smije pobijediti Grčku, naravno, uz našu pobjedu, a uz to se moraju poklopiti rezultati iz drugih skupina. Šanse su minimalne, ali dok god postoje, pravo je nadati se.</p><p>Izravni prijenos zadnje kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo možete gledati na HNTV-u od 17 sati.</p>