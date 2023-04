Evo gdje gledati polufinale kupa između Slavena i Hajduka

Slaven Belupo i Hajduk sastaju se od 17.30 u utakmici polufinala Hrvatskog nogometnog kupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Fešta mladih hajdukovaca

Hajduk je favorit. Koeficijent na pobjedu Splićana je 1.90, dok je na pobjedu 'farmaceuta' 3.50. Hajduk je u prvenstvu drugi s 54 boda, čak devet manje od zagrebačkog Dinama, što će reći da je maksimalno fokusiran na kup, koji je realna prilika za trofej, pogotovo nakon što su u drugom polufinalu 'modri' ispali na Šubićevcu od Šibenika.

Slaven Belupo šesti je u prvenstvu s 37 bodova, imaju samo bod manje od Osijeka, Rijeke i Varaždina. Vjerovali ili ne, Slaven je pozitivnu gol-razliku imao samo u prvom kolu, kad je pobijedio Varaždin 1-0. Sad im je gol-razlika 22-33.

Trener Hajduka Ivan Leko (45) najavio je susret sa Slaven Belupom.

- Ova je utakmica stvarno bitna. Polufinale kupa je, igra se za ulaznicu u finale. S jedne strane veselimo se izazovu, igramo, treniramo i mučimo se da igramo velike utakmice. Ovo je jedna od najvećih utakmica ove sezone - rekao je Leko.

Slaven će ugostiti Hajduk na stadionu Ivan Kušek-Apaš, kojeg splitska momčad ne pamti po dobrome. 'Bijeli' su zadnji put u Koprivnici pobijedili u studenom 2020. godine.

- Ne samo da branimo trofej, nego kad već dođete do polufinala, to je ulaznica za finale. To je ogroman motiv za sve. Znamo da nam je godinama jako teško u Koprivnici, to su utakmice pune duela, ekscesa, intenziteta... Velike ekipe vide se u teškim trenucima. Mi smo ove godine imali dvije utakmice u Osijeku, što je isto bilo teško gostovanje, pa smo dva puta pobijedili - najavio je Leko.

Leko je za kraj rekao da su igrači dobili odmor nakon utakmice 28. kola HNL-a protiv Istre 1961. Što se tiče kadra, Leko kaže da nema promjena u odnosu na Istru i nada se da će svi biti spremni.

Prijenos utakmice bit će na MAXSportu 1. MAXSport programi dostupni su na MAXtv satelitu, te u ponudi Iskona i EvoTV-a.

Najčitaniji članci