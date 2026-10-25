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OD 21 SAT

Evo gdje gledati prvi El Clasico sezone: Barcelona može srušiti rekord njihovog vječitog rivala

Piše Issa Kralj,
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Evo gdje gledati prvi El Clasico sezone: Barcelona može srušiti rekord njihovog vječitog rivala
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Katalonci su prvi na tablici sa stopostotnim učinkom, a Real je uoči prvog El Clasica na trećem mjestu. Prijenos derbija od 21 sat je na SportKlub 1

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Večeras se na Camp Nou igra jedan od najvećih nogometnih derbija, u 10. kolu La Lige Barcelona dočekuje Real Madrid u prvom El Clasicu ove sezone. Katalonci utakmicu čekaju na vrhu tablice s maksimalnih 27 bodova jer imaju stopostotan učinak u španjolskom prvenstvu od devet pobjeda, dok 'kraljevi' zaostaju šest bodova i nalaze se na trećem mjestu s 21 bodom. 

Utakmica počinje u 21 sat uz prijenos na Sport Klubu 1. Momčad Hansija Flicka nedavno je doživjela prvi ovosezonski poraz, u Ligi prvaka Barcelonu je na Parku prinčeva savladao aktualni europski prvak PSG 4-2. 

UEFA Champions League - Paris St Germain v FC Barcelona
Foto: Stephane Mahe

Gostujuća momčad Josea Mourinha s druge je strane u najelitnijem europskom natjecanju pobijedila Leipzig 4-1. Nešto teže su utakmicu prije pobijedili Romu, gdje su na kraju preokrenuli i došli do pobjede 4-3. 

- U dobroj smo formi. Pobjeđujemo, igramo dobro, zabijamo golove. Ali u El Clasicu to nema nikakvog utjecaja. To su drukčije utakmice. Iz mog iskustva u derbijima, ono što se događalo prije nema preveliko značenje - rekao je trener Madriđana Jose Mourinho uoči utakmice. 

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- Real Madrid i Barcelona igraju najmanje dva El Clasica po sezoni. Nije važno tko su treneri. Najvažnija je svjetska dimenzija El Clasica, koja je jedinstvena. Postoje i drugi važni derbiji, ali ovaj je poseban. Cijeli nogometni svijet obično zastane kako bi ga gledao. Neka bude velika utakmica i neka mi pobijedimo - dodao je. 

UEFA Champions League - Real Madrid v RB Leipzig
Foto: Violeta Santos Moura

Trener Barcelone ima problema s igračkim kadrom, derbi će propustili Dani Olmo, Eric Garcia i Jules Kounde zbog ozljeda, a Nijemac je uoči susreta poručio:

- Imam dobar osjećaj. Igrači su se oporavili i spremni su za utakmicu. Analizirali smo susret s PSG-om. Neke smo stvari napravili jako dobro, ali postoje i dijelovi igre koje moramo poboljšati. 

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Katalonci imaju priliku ispisati povijest ukoliko slave. Dođu li do desete pobjede, nadmašit će rekord koji je postavio njihov vječiti rival Real još u sezoni 1968./1969. kada su Madriđani u prvih deset kola ostvarili devet pobjeda i jedan remi. 

Utakmicu će suditi Juan Martínez Munuera. Bit će to njegov peti El Clasico u karijeri, a u prethodna četiri Real Madrid je slavio tri puta, dok je Barcelona pobijedila jednom.

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