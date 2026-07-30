Evo gdje gledati uzvrate Rijeke, Hajduka i Varaždina u Europi

Prošli tjedan bio je iznimno uspješan za hrvatske klubove u Europi. Hajduk, Rijeka i Varaždin pobijedili su, dok je Dinamo remizirao u gostima protiv Thuna pa potvrdio prolazak nakon produžetaka na Maksimiru. Posljednji su put hrvatski klubovi ostvarili tri europske pobjede istoga dana 17. srpnja 2014., kada su Hajduk, Split i Rijeka slavili u prvim utakmicama drugog pretkola Europske lige. Neka se isto ponovi i pretposljednjeg dana srpnja.

Jablonec - Varaždin (četvrtak, 18 sati)

Nakon Dinama prvi će od hrvatskih klubova u četvrtak na teren Varaždin. Varaždinci gostuju u Češkoj, gdje će igrati protiv Jabloneca. U prvoj su utakmici na Gradskom stadionu u baroknom gradu pobijedili 3:2 u susretu punom preokreta.

Varaždin je poveo golom Tavaresa u 24. minuti, no vodstvo je kratko trajalo jer su gosti samo tri minute poslije izjednačili preko Cedidle nakon loše reakcije obrane. Slično se ponovilo i nakon prekida u 56. minuti, kada je Tekijaški ostao potpuno sam i pogodio za vodstvo Jabloneca. Ipak, momčad Nikole Šafarića nije se predala. Nakon nekoliko važnih izmjena kojima je promijenio i sustav igre, Mamut je u 68. minuti zabio za izjednačenje, a potom je u 82. minuti Mamić pogodio za vodstvo koje su Varaždinci sačuvali do kraja susreta.

Susret Varaždina i Jabloneca u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Jablonec se pokazao kao zahtjevan protivnik, a o njegovoj kvaliteti dovoljno govori i činjenica da je u prvom kolu češkog prvenstva pobijedio Sigmu Olomouc 2-1. Riječ je o klubu koji posljednjih godina mnogo ulaže, a samo je iz HNL-a doveo Fabijana Krivaka i Marka Soldu.

Uzvratnu utakmicu Jabloneca i Varaždina možete gledati u četvrtak od 18 sati na MAXSportu 1. Izbaci li Varaždin Jablonec, u sljedećem će pretkolu igrati protiv pobjednika dvoboja latvijskog RFS-a i islandskog Vestrija (prva utakmica 4-1).

Pafos - Hajduk (četvrtak, 19 sati)

Istoga će dana u borbu za Europsku ligu krenuti i Hajduk. "Bili" su senzacionalno na Poljudu pobijedili favorizirani Pafos 2-0 i tako napravili veliki korak prema plasmanu u treće pretkolo Europske lige. Ciprani su prošle sezone igrali Ligu prvaka, no Hajduk je na Poljudu bio znatno bolja momčad.

Domaćini su mogli slaviti i s nekoliko pogodaka većom razlikom. Najbliže je pogotku bio Michele Šego, koji je dvaput za malo zakasnio na ubačaje Hrgovića i Melnjaka. Ipak, iskupio se u 56. minuti, kada je majstorski pogodio iz slobodnog udarca za vodstvo. Prednost je udvostručio Dario Melnjak nakon sjajnog duplog pasa Acapandieja i Dalissona po desnoj strani.

Split: Susret Hajduka i Pafosa u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Europsku ligu | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Utakmica na Cipru igra se u četvrtak od 19 sati, vjerojatno po velikoj vrućini. Vremenska prognoza za Limassol najavljuje da bi temperatura tijekom utakmice trebala biti viša od 30 Celzijevih stupnjeva. Uzvratnu utakmicu Hajduka moći ćete gledati na programu HDTV, klupskom kanalu dostupnom samo u zasebnom paketu na MAXtv-u i Iskonu.

Prođe li Hajduk Pafos, u trećem pretkolu Europske lige igrat će protiv Salzburga. U slučaju ispadanja preselit će se u Konferencijsku ligu, gdje ga čeka pobjednik dvoboja Dinamo Tbilisi - Žalgiris (prva utakmica 3-0).

Derry City - Rijeka (četvrtak, 19.30)

Posljednja će od hrvatskih predstavnika na teren Rijeka. Riječani gostuju kod Derry Cityja, koji su na Rujevici pobijedili minimalnih 1-0. Junak dvoboja bio je hrvatski reprezentativac Toni Fruk, koji je u 52. minuti postigao pobjednički gol. Iako je Matjaž Kek najavio nogomet u stilu rock and rolla, Rijeka je ipak djelovala nešto suzdržanije. U odnosu na prošlu sezonu doživjela je mnogo promjena, a pojačanja gotovo da i nema.

Susret Rijeke i Derry Cityja u 2. kolu kvalifikacija za UEFA Konferencijsku ligu | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

U obrani više nema Radeljića, a na golu Zlomislića. Vezni red napustio je Petrovič, dok je pitanje dana kada će otići i Fruk. Rijeka sve te odlaske mora nadomjestiti, a bilo bi idealno kada bi izborila ligašku fazu jer ona donosi veliku financijsku injekciju. Ipak, protiv Derryja mora biti oprezna. Prošle su sezone drugi Irci, igrači Shelbournea, pokazali koliko mogu biti opasni i maksimalno zakomplicirali posao Riječanima.

Utakmicu Derry Cityja i Rijeke, koja počinje u 19.30, možete gledati u izravnom prijenosu u četvrtak na programu MAXSport 2.

Prođe li Rijeka Derry, u trećem pretkolu igrat će protiv pobjednika dvoboja islandskog Stjarnana i finskog Ilves Tamperea (prva utakmica 1-0). Budući da je Konferencijska liga najniže europsko klupsko natjecanje, poraz od Derry Cityja značio bi kraj Rijekine europske sezone.