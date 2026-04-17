Evo gdje gledati vatreni vikend: Dinamo i Rijeka u derbiju HNL-a, Ćaleta-Car i Sučić love trofej

Najveći dvoboj vikenda u domaćem prvenstvu igra se u subotu od 16 sati na Maksimiru. Dinamo dočekuje Rijeku u 30. kolu HNL-a u susretu koji Dinamo može pogurati prema naslovu, dok će Rijeka tražiti bodove u lovu na europska mjesta. Utakmicu ćete moći gledati na kanalu MAXSport 1.

U petak je na rasporedu dvoboj Slaven Belupa i Hajduka u 17.45 sati. Domaćini će pokušati kod kuće ponovno uzeti bodove 'bilima', dok je pobjeda imperativ Hajduku za ostanak u utrci za naslov. Prijenos ćete moći gledati na MAXSport 1 i Hajduk Digital TV platformi.



U Italiji ovaj vikend posebno u središte pozornosti dolazi čija Atalanta gostuje u Rimu kod Rome u sklopu 33. kola Serie A. Hrvat je u dobrom ritmu, u pretprošlom kolu asistirao je u pobjedi protiv Leccea, a njegova momčad trenutačno drži sedmo mjesto, dok su Rimljani za jedno mjesto i četiri boda bolji. Ključan susret za Europska mjesta možete pratiti na kanalu Arene Sport 4 od 20.45 sati.

Dan ranije važan ispit ima i Como, u čijem se početnom sastavu očekuju Ivan Smolčić i Martin Baturina, protiv Sassuola. 'Bijelo-plavi', trenutačno na petom mjestu, traže novu pobjedu i potencijalno mjesto u Ligi prvaka sljedeće godine. Utakmica počinje u 18.30 uz prijenos na Areni Sport 1.

Milan, koji je trenutačno treći na ljestvici, ugošćuje pretposljednju Veronu u nedjelju u večernjem terminu od 20.45 sati i traži iskupljenje nakon neočekivanog domaćeg poraza od Udinesea (3-0). 'Rossoneri' love mjesto u Ligi prvaka, dok je Verona praktički otpisana sa samo 18 bodova do sad. Prijenos pogledajte na Areni Sport 4.

U njemačkoj Bundesligi Lovro Majer i Wolfsburg ovaj vikend ide prema glavnom gradu u goste Union Berlinu. 'Vukovi' ne igraju dobru sezonu i trenutačno su pretposljednji, a čeka ih Union, na 11. poziciji, svakako je favorit. Utakmica počinje u 15.30 sati, a možete ga pratiti na kanalu Sportklub 8 uz multiprijenos.

Isti dan i u istom terminu ključan dvoboj za ostanak u ligi igraju Werder Bremen i HSV (Sport Klub 5). U derbiju će gotovo sigurno igrati i Luka Vušković koji se bori s ozljedom koljena, ali trener Merlin Polzin priznaje da su spremni riskirati njegovo zdravlje zbog opstanka u ligi.

U nedjelju Josip Stanišić s Bayernom od 17.30 sati dočekuje trećeplasirani Stuttgart (Sportklub 1). Prvak Njemačke i dalje uvjerljivo vodi na tablici, a ovo je dobra prilika za nastavak trijumfalnog marša prema naslovu. Za razliku od prethodnih kola, Bayern ovaj vikend nema podršku rivala, drugoplasirani Dortmund gostuje kod šestog Hoffenheima Andreja Kramarića u susretu koji počinje u 18.30 sati i možete ga gledati na Sportklub 1.

U ranijem terminu (15.30, Sport Klub 1), osmi Freiburg je domaćin posljednjem Heidenheimu. Napadač Igor Matanović nada se nastaviti golgetersku formu nakon gola protiv Celte Vigo u Europskoj ligi u četvrtak.

U Španjolskoj ovog vikenda nema ligaške akcije, ali odmora neće biti za Duju Ćaletu-Cara i Luku Sučića. Njihov Real Sociedad igra finale Španjolskog kupa protiv Atletico Madrida. Sociedad nije slavio u finalu šest godina, dok Madriđani čekaju još i dulje na slavlje u domaćem kupu, od 2013. godine. Tko će slaviti i podići trofej provjerite u subotu od 21 sat na programu Arene Sport 2.