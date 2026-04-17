Evo gdje gledati vatreni vikend: Dinamo i Rijeka u derbiju HNL-a, Ćaleta-Car i Sučić love trofej

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: 3 min
Rijeka: Rijeka i Dinamo sastali se u 21.kolu

Pred nama je uzbudljiv sportski vikend. U HNL-u derbi igraju Dinamo i Rijeka na Maksimiru, u Serie A Roma dočekuje Atalantu, a Bayern gostuje u Stuttgartu. U Španjolskoj Ćaleta-Car i Sučić love trofej

Najveći dvoboj vikenda u domaćem prvenstvu igra se u subotu od 16 sati na Maksimiru. Dinamo dočekuje Rijeku u 30. kolu HNL-a u susretu koji Dinamo može pogurati prema naslovu, dok će Rijeka tražiti bodove u lovu na europska mjesta. Utakmicu ćete moći gledati na kanalu MAXSport 1. 

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
U petak je na rasporedu dvoboj Slaven Belupa i Hajduka u 17.45 sati. Domaćini će pokušati kod kuće ponovno uzeti bodove 'bilima', dok je pobjeda imperativ Hajduku za ostanak u utrci za naslov. Prijenos ćete moći gledati na MAXSport 1 i Hajduk Digital TV platformi. 

U Italiji ovaj vikend posebno u središte pozornosti dolazi  čija Atalanta gostuje u Rimu kod Rome u sklopu 33. kola Serie A. Hrvat je u dobrom ritmu, u pretprošlom kolu asistirao je u pobjedi protiv Leccea, a njegova momčad trenutačno drži sedmo mjesto, dok su Rimljani za jedno mjesto i četiri boda bolji. Ključan susret za Europska mjesta možete pratiti na kanalu Arene Sport 4 od 20.45 sati.

Dan ranije važan ispit ima i Como, u čijem se početnom sastavu očekuju Ivan Smolčić i Martin Baturina, protiv Sassuola. 'Bijelo-plavi', trenutačno na petom mjestu, traže novu pobjedu i potencijalno mjesto u Ligi prvaka sljedeće godine. Utakmica počinje u 18.30 uz prijenos na Areni Sport 1.

Milan, koji je trenutačno treći na ljestvici, ugošćuje pretposljednju Veronu u nedjelju u večernjem terminu od 20.45 sati i traži iskupljenje nakon neočekivanog domaćeg poraza od Udinesea (3-0). 'Rossoneri' love mjesto u Ligi prvaka, dok je Verona praktički otpisana sa samo 18 bodova do sad. Prijenos pogledajte na Areni Sport 4.

U njemačkoj Bundesligi Lovro Majer i Wolfsburg ovaj vikend ide prema glavnom gradu u goste Union Berlinu. 'Vukovi' ne igraju dobru sezonu i trenutačno su pretposljednji, a čeka ih Union, na 11. poziciji, svakako je favorit. Utakmica počinje u 15.30 sati, a možete ga pratiti na kanalu Sportklub 8 uz multiprijenos.

Isti dan i u istom terminu ključan dvoboj za ostanak u ligi igraju Werder Bremen i HSV (Sport Klub 5). U derbiju će gotovo sigurno igrati i Luka Vušković koji se bori s ozljedom koljena, ali trener Merlin Polzin priznaje da su spremni riskirati njegovo zdravlje zbog opstanka u ligi. 

DRAMA U HAMBURGU Vušković pod upitnikom, hoće li HSV uništiti Dalićev plan za SP?
U nedjelju Josip Stanišić s Bayernom od 17.30 sati dočekuje trećeplasirani Stuttgart (Sportklub 1). Prvak Njemačke i dalje uvjerljivo vodi na tablici, a ovo je dobra prilika za nastavak trijumfalnog marša prema naslovu. Za razliku od prethodnih kola, Bayern ovaj vikend nema podršku rivala, drugoplasirani Dortmund gostuje kod šestog Hoffenheima Andreja Kramarića u susretu koji počinje u 18.30 sati i možete ga gledati na Sportklub 1.

U ranijem terminu (15.30, Sport Klub 1), osmi Freiburg je domaćin posljednjem Heidenheimu. Napadač Igor Matanović nada se nastaviti golgetersku formu nakon gola protiv Celte Vigo u Europskoj ligi u četvrtak. 

U Španjolskoj ovog vikenda nema ligaške akcije, ali odmora neće biti za Duju Ćaletu-Cara i Luku Sučića. Njihov Real Sociedad igra finale Španjolskog kupa protiv Atletico Madrida. Sociedad nije slavio u finalu šest godina, dok Madriđani čekaju još i dulje na slavlje u domaćem kupu, od 2013. godine. Tko će slaviti i podići trofej provjerite u subotu od 21 sat na programu Arene Sport 2.

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće
RASTE POPULARNOST

FOTO Nitko nije znao za ovu kosovsku navijačicu. Kamerman ju je snimio. Sad je prate tisuće

Marigona Gona, navijačica s Kosova, postala je internetska senzacija nakon što ju je kamera uhvatila na utakmici Eurolige. Njezin profil eksplodirao je, a ona je odlučila prigrliti popularnost koju je stekla preko noći
FOTO Gospođa Messi morala je reagirati zbog ovih fotki Miss Bum Bum: 'Valjda je ljubomora'
VATRENA SUZY

FOTO Gospođa Messi morala je reagirati zbog ovih fotki Miss Bum Bum: 'Valjda je ljubomora'

Suzy Cortez, dvostruka Miss BumBum, šokira svijet svojom opsjednutošću Messijem! Tetovaže, golišave fotke i blokada na mrežama obilježavaju njezinu 'ljubav'. Sukob s Antonelom Roccuzzo, Messijevom suprugom, ne jenjava, a Suzy je ne zaustavlja ni zabrana ulaska na finale MLS kupa
FOTO Sabalenka pozirala samo u kaputu i štiklama! 'Bila bih plus-size model da nije tenisa'
NAJBOLJA NA SVIJETU

FOTO Sabalenka pozirala samo u kaputu i štiklama! 'Bila bih plus-size model da nije tenisa'

Arina Sabalenka, bjeloruska teniska zvijezda i svjetski broj jedan, zapalila je naslovnicu prestižnog časopisa pozirajući u nikad provokativnijem izdanju. Otkrila je i da bi bila boksačica ili plus-size model

