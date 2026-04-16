DRAMA U HAMBURGU

Vušković pod upitnikom, hoće li HSV uništiti Dalićev plan za SP?

Piše Bruno Lukas,
Foto: Marcus Brandt/DPA

Luka Vušković bori se s ozljedom koljena uoči ključnog derbija protiv Werdera, a trener Merlin Polzin priznaje da su spremni riskirati njegovo zdravlje zbog opstanka u ligi

Mladi hrvatski stoper, Luka Vušković (19) oduševio je javnost nastupima za reprezentaciju, ali je nakon povratka u klub  početkom travnja osjetio probleme s koljenom. Iako je protiv Augsburga (1-1) odradio svih 90 minuta, bol je bila prevelika pa je propustio težak poraz od Stuttgarta (4-0). HSV bez njega izgleda ranjivo, što potvrđuju i njemački mediji koji s velikim zanimanjem prate svaki njegov korak.

Liječnici u Hamburgu trenutno ulažu maksimalne napore. Vušković prolazi kroz intenzivne tretmane, odrađuje podvodne treninge i naporne vježbe s utezima kako bi ojačao nogu. Trener Merlin Polzin (35) ne krije optimizam, ali i dozu opreza.

- Luka je u procesu rehabilitacije, no ja sam optimist. Kad se početkom travnja vratio s američke turneje reprezentacije, s lakšim ozljedama i iscrpljen od putovanja, bio mu je dovoljan samo jedan trening za sjajnu utakmicu protiv Augsburga. Pozitivno je što smo uspjeli pojačati opterećenje. Konačna odluka još nije pala, ali definitivno napredujemo - objasnio je. 

Utakmica protiv Werder Bremena u subotu nosi ogroman ulog. Pobjeda donosi mir, dok poraz gura Hamburg opasno blizu zone ispadanja. Upravo zato Polzin razmatra opciju koja se rijetko viđa kod mladih igrača.

- S obzirom na važnost utakmice i na to koliko nam Luka znači, preuzeli bismo i manji rizik. No, odgovorni smo ne samo za sportsku situaciju nego i za igrača. Lukina sezona se nastavlja i nakon utakmice u Bremenu. Ne mogu reći u postocima kolike su mu šanse za nastup, ali mogu reći da ćemo i mi i on učiniti sve do samog polaska da bude spreman - dodao je.

Hamburg trenutno drži 12. mjesto, dok im Werder opasno puše za vratom sa samo tri boda zaostatka. Navijači se nadaju da će Vušković stisnuti zube, jer bi njegov povratak na teren mogao biti presudan faktor u borbi za bundesligaški život.

