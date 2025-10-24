Evo gdje gledati Zrinku Ljutić i Filipa Zubčića na početku sezone Svjetskog kupa u Söldenu

Nakon 212 dana i dugih ljetnih mjeseci, najbolje skijašice svijeta u subotu će ponovno navući pancerice i otvoriti novu sezonu Svjetskog kupa. Austrijsko zimovalište Sölden, po tradiciji, ima čast ugostiti karavanu skijaša i skijašica u prvoj utrci sezone. U subotu je ženski veleslalom, a u nedjelju muška utrka u toj disciplini. Prijenos obje utrke bit će izravno na programu HRT 2.

Obje utrke održavaju se u istom terminu. Prva vožnja veleslaloma počinje u 10 sati, a druga vožnja, u kojoj nastupa 30 najbržih iz prvog laufa, počinje u 13 sati. Hrvatski predstavnici bit će Zrinka Ljutić u ženskoj i Filip Zubčić u muškoj konkurenciji, a oboje nisu bili pretjerano uspješni u Söldenu u prošlosti.

Filip ima samo jedan top 10 plasman u deset nastupa na ovoj utrci, bilo je to deveto mjesto 2021. godine, a čak triput je odustao iz utrke, uključujući i lani, kada je bio sjajni drugi nakon prve vožnje.

Saalbach: Zubčić, Kolega i Vidović ušli u drugu vožnju slaloma, Rodeš ispao | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Nije mi Sölden jedna od dražih utrka, iskreno ga baš i ne volim. No, i dalje se dijeli 100 bodova, kao i na svakoj drugoj utrci, i to trebamo maksimalno iskoristiti. Lani je to jako dobro izgledalo, do pred kraj. Jedna glupa greška nas je koštala dobrog rezultata. Ove godine sam dva dana trenirao tamo. Dobro sam se osjećao, dosta dobro sam se skijao. Ako se tako uspijem odskijati, bit će dobro i na utrci - rekao je Zubčić uoči utrke.

Lako je zaboraviti da je Zrinka još uvijek mlada skijašica, ovo će joj biti tek četvrti nastup u Söldenu, a prvi je bio 2021. godine kad je imala samo 17 godina. Nije se kvalificirala za drugu vožnju, a najbolji rezultat ostaje joj 14. mjesto iz 2023. godine, dok je lani bila na 18. mjestu.

Zagreb: Plenković primio Zrinku Ljutić i predstavnike Hrvatskog skijaškog saveza | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Zrinka je prošle sezone bila osma veleslalomašica svijeta s 275 bodova, a tvrdi kako je napredovala u ovoj disciplini tijekom ljeta.

- Puno je naučenih lekcija i novih iskustava. Ulazim jača i zrelija u ovu sezonu, zbog tih događaja iz prošle. Generalno sam zadovoljna. Pripreme su protekle korektno, ostala sam zdrava. Napredovala sam u slalomu i veleslalomu. Veselim se utrci i vidjet ćemo koliko ću toga moći pokazati u subotu - rekla je Zrinka, a za kraj dodajmo podatak kako je Zubčić lani bio deveti u poretku veleslalomaša s 262 osvojena boda.