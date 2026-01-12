VIDEO Skandal nakon El Clasica: Zvijezda Barce ružnom gestom zasjenila osvajanje Superkupa

Barcelona je obranila naslov španjolskog Superkupa svladavši Real Madrid 3-2 u spektakularnom finalu odigranom u Saudijskoj Arabiji. Ipak, veliku pobjedu i osvajanje 16. trofeja u ovom natjecanju zasjenio je kontroverzan potez mladog braniča Paua Cubarsíja, koji je neprimjerenom gestom izazvao lavinu reakcija.

Finalni okršaj na stadionu Alinma ponudio je sve što jedan El Clásico čini posebnim - pet golova, brojne preokrete i napetost do samog kraja. Prvo poluvrijeme završilo je na nevjerojatan način s tri gola u sudačkoj nadoknadi. Momčad Hansija Flicka triput je vodila golovima Raphinhe, koji je zabio dva, i Roberta Lewandowskog, no Real se uporno vraćao preko Viníciusa Júniora i Gonzala Garcíje. Utakmica je bila toliko iscrpljujuća da je Barcelona završila s igračem manje nakon što je Frenkie de Jong u 90. minuti dobio crveni karton. Ipak, Katalonci su izdržali i postali prva momčad koja je obranila naslov Superkupa još od Guardioline ere.

Sramotan ispad u trenucima slavlja

Netom nakon posljednjeg sučevog zvižduka, dok su igrači Barcelone formirali slavljenički krug na centru terena, dogodio se trenutak koji nije promaknuo španjolskim medijima. Mladi stoper Pau Cubarsí, jedan od najperspektivnijih igrača kluba, na trenutak se izdvojio iz skupine i okrenuo prema tribinama.

Napravio je gestu u svijetu poznatoj kao "bras d'honneur", na ovim prostorima kao "bosanski grb", koja se smatra izrazito uvredljivom. Potez je bio jasno usmjeren prema dijelu tribina na kojem su bili smješteni navijači Real Madrida, što je izazvalo osudu javnosti i pokvarilo proslavu.

Ovaj incident nije izoliran slučaj unutar svlačionice Barcelone ove sezone. Naime, slične je geste već radio i trener Hansi Flick, kojega su snimli u istom potezu nakon što isključenja protiv Girone, a ponovio ga je i prema sucima nakon pobjedničkog gola. Da stvar bude gora, tijekom iste proslave Superkupa, njegov suigrač Fermín López suparničkim navijačima vikao je "a chuparla" odnosno "popušite mi". Čini se da ovakav stil proslava postaje dio identiteta momčadi pod Flickovim vodstvom.