Evo kad bi Hrgović trebao braniti pojas! 'Prebit ću ga'

Filip Hrgović (34, 21-1) godinama je bio lovac. Otkako je prvi put navukao rukavice, san mu je bio postati najbolji u ovome sportu. To je i napravio krajem kolovoza, kad je pobijedio Mosesa Itaumu pa stavio IBF pojas oko struka. I od lovca postao lovina.

Mnogi žele u ring s našim najboljim boksačem jer ulog sad su se okolnosti promijenile i ulog je golem. Hrgović želi ujediniti pojaseve u teškoj kategoriji, ali na njegovu žalost, to još neće biti moguće. Prvo će morati obraniti pojas protiv obaveznog izazivača Franka Sancheza (34, 26-1). Kubanac je i ranije uživao taj status, ali je prihvatio financijsku naknadu i privremeno odstupio od tog prava kako bi se Itauma i Hrgović mogli boriti za pojas. Ujedno je dobio i garanciju da će se boriti protiv budućeg prvaka.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Ovaj put ne želi čekati, i njegov cilj je uspeti se na vrh boksačkog svijeta. Još jednom je izazvao našeg boksača na meč i dao naslutiti kad bi se borba mogla održati.

- Novost je da sam odlučio iskoristiti priliku. Borba protiv Hrgovića dogodit će se čim on bude spreman. Koliko razumijem, mogla bi se održati u prosincu ili siječnju. Radujem se tome što ću prebiti Hrgovića. Pobijedit ću i postati prvi kubanski prvak u teškoj kategoriji. Zbog toga sam itekako motiviran. Brži sam i jači od Hrgovića, a kada sam zdrav, ne postoji teškaš koji me može pobijediti - kazao je Sanchez za Boxing news.

Foto: Steven Paston/PRESS ASSOCIATION

Hrgovićeva želja je ujediniti pojaseve. Izazvao je na meč Daniela Duboisa, boksača koji mu je nanio jedini poraz u karijeri. Britanac je vlasnik WBO pojasa, no njega će braniti u listopada protiv Fabiana Wardleyja. Naš boksač mora slijediti pravila, a to znači kako prvo mora svladati Sancheza kako bi ispunio svoj san i došao u mogućnost da ujedini pojaseve.