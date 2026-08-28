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SPREMA SE DOČEK

Evo kad i gdje se Hajduk vraća kući. Pukštas je napustio ekipu

Piše Josip Tolić,
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Evo kad i gdje se Hajduk vraća kući. Pukštas je napustio ekipu
Foto: Dalmatinski portal
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Hajduk slavi europski uspjeh, ali noć provodi u Poljskoj zbog zatvorenog splitskog aerodroma. Pukštas je već otišao u Middlesbrough i emotivno se oprostio

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Hajduk je nakon velikog uspjeha i plasmana u ligašku fazu Konferencijske lige morao prespavati u Poljskoj ne zato što je želio, jer iduću utakmicu ima u ponedjeljak u Splitu protiv Lokomotive, nego zato što splitski aerodrom Svetog Jeronima ne radi od ponoći do 6 ujutro!

POGLEDAJTE GALERIJU: Emotivno slavlje u Poljskoj

Hajduk nakon 16 godina opet u Europi, slavlje igrača Uzvratna utakmica 4. pretkola nogometne Konferencijske lige Rakow - Hajduk Hajduk nakon 16 godina opet u Europi, slavlje igrača
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Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

Slavlje u Czestochowi tako se s večernjih sati, bez sumnje, prelilo i na rano jutro, a nakon neprospavane noći hajdukovce čeka povratak u Dalmaciju. Kući bi trebali sletjeti oko 14.30, a potom će ih autobusom prebaciti na Poljud, gdje bi trebao biti i svečani doček.

Hajduk nakon 16 godina opet u Europi, slavlje igrača
Hajduk nakon 16 godina opet u Europi, slavlje igrača | Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL

S momčadi nije Rokas Pukštas, za kojega su 24sata dan uoči utakmice objavila kako napušta klub i odlazi u Middlesbrough koji je aktivirao izlaznu klauzulu od pet milijuna eura. On je ravno sa stadiona sjeo u automobil i zaputio se u Englesku na liječnički pregled i potpis ugovora. Prije toga je kazao:

- Teško je, u klubu sam šest godina. Željeli su da odem tamo još prošli tjedan, ali nisam htio napustiti svoju braću. Za njih bih poginuo danas, za momčad. Čudesno je što se sve završilo na ovakav način, nisam mogao zamisliti bolji kraj. Bog djeluje na čudesne načine.

Video Pukštasova odlaska pogledajte OVDJE.

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