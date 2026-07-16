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TEŽAK ZADATAK

Evo kad i s kime Hajduk igra u drugom pretkolu Europske lige

Piše Jakov Drobnjak,
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Evo kad i s kime Hajduk igra u drugom pretkolu Europske lige
Foto: HNK Hajduk
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Hajduk je preživio dramu u Slovačkoj i prošao Žilinu, a sada ga čeka pakleni Pafos koji je rušio velikane

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Hajduk je izgubio od Žiline 2-1 u Slovačkoj, ali zbog pobjede 2-0 na Poljudu ide dalje. Povela je momčad Gonzala Garcije pred kraj prvog dijela golo novog stopera Van Hoorenbeecka, ali onda si zakomplicirala život. Roginić je vratio Žilinu u egal, a onda drama na kraju. Melnjak je zabio autogol, no Hajduk je preživio i tako dogovorio susret s Pafosom u drugom pretkolu.

DRAMA U SLOVAČKOJ VIDEO Hajduk si zabio bizaran autogol u 91. minuti pa umalo sve prokockao. Pogledajte ga
VIDEO Hajduk si zabio bizaran autogol u 91. minuti pa umalo sve prokockao. Pogledajte ga

Pafos je puno teži zadatak od Žiline, a sve je pokazao prošle sezone u Ligi prvaka. Ispao je u ligaškoj fazi, ali je pobijedio Slaviju Prag i Villarreal te odigrao remije s Olympiacosom, Kairatom i Monacom. Minimalno je izgubio od Chelsea, a dobro se držao i protiv Juventusa. Momčad s Cipra vrijedi 23,78 milijuna eura, dok Hajduk vrijedi 36 milijuna eura.

U Pafosu igraju i dva bivša HNL-ovca i to dinamovca, Sammy Mmaee i Ivan Šunjić. Prošle sezone tamo je igrao Mislav Oršić, ali s njim će se Hajduk naigrati u HNL-u jer se vratio u Dinamo. 

Prva utakmica igra se 23. srpnja na Poljudu, dok je uzvrat sedam dana kasnije na Cipru. U slučaju ispadanja od Pafosa, Hajduk bi europski put nastavio u trećem pretkolu Konferencijske lige.

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