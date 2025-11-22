Obavijesti

Sport

Komentari 0
BOLESTAN ILI UVRIJEĐEN?

Evo kad je Vučević obećao novi ugovor za Livaju. Potpis čeka...

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Evo kad je Vučević obećao novi ugovor za Livaju. Potpis čeka...
Zagrijavanje nogometaša uoči početka utakmice 13. kola SuperSport HNL-a između Hajduka i Osijeka | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Livaja odbio ući u igru zbog "bolova u trbuhu" dok se ove sezone jako muči isporučiti brojke kakvima je oduševljavao navijače godinama. Novi ugovor i dalje je pod upitnikom

Sportski direktor Hajduka Goran Vučević prije nekoliko je tjedana najavio potpis novog ugovora s Markom Livajom (32), no od tada se situacija oko kapetana zakomplicirala. Situacija na Rujevici, gdje je zbog navodnih bolova u trbuhu odbio ući u igru, uz skromniji golgeterski učinak ove sezone, otvara pitanja o njegovoj budućnosti na Poljudu. Iako mu aktualni ugovor vrijedi do ljeta 2027., uprava kluba želi dodatno osigurati ostanak kapetana i najveće zvijezde. No čini se da idila između Hajduka i Livaje prolazi kroz najveće turbulencije otkako se vratio u Split.

Pokretanje videa...

Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 02:09
Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Sredinom rujna, uoči derbija s Dinamom, sportska struka Hajduka na čelu s Goranom Vučevićem i Ivanom Rakitićem odlučila je umiriti navijače.

- Za Marka ću ekskluzivno reći da s njim u idućih nekoliko dana planiramo potpisati novi ugovor - poručio je Vučević za Sportske novosti u intervjuu objavljenom 18. rujna i, činilo se, otklonio sumnje oko kapetanovog statusa.

Slabost ili razočaranje statusom?

Najava je stigla kao melem na ranu nakon bolnih poraza od Dinamo Cityja u Tirani i Varaždina, a trebala je biti temelj za stabilizaciju i napad na toliko željenu titulu. Međutim dva mjeseca kasnije, dogodio se debakl protiv Rijeke na Rujevici i najteži poraz u povijesti HNL-a (5-0). Dok je Hajduk tonuo, a Toni Fruk zabijao gol za golom, kamere su hvatale Livajin nevjerojatan pogled s klupe. Trener Gonzalo Garcia htio ga je uvesti u drugom poluvremenu, no uslijedio je šok.

- Kad smo ga pozvali na zagrijavanje u drugom poluvremenu, Livaja je rekao da se ne osjeća dobro, da osjeća trbušne probleme i to je bilo to - otkrio je Garcia nakon utakmice, ne ulazeći u detalje.

Javnost se odmah zapitala je li kapetana doista mučila slabost ili je bio razočaran tretmanom i razvojem utakmice pa jednostavno nije želio sudjelovati u potopu.

Skromnija sezona i teret očekivanja

Livaja ove sezone ne briljira kao prethodnih. Nakon što se vratio poslije ozljede zadnje lože, koja ga je od terena odvojila na mjesec i pol dana, teško pronalazi pravu formu. U 12 nastupa u svim natjecanjima zabio je tek tri gola uz dvije asistencije, što je daleko od brojki na koje je navikao i sebe i navijače.

Novi trener Gonzalo Garcia pokušao je rasteretiti kapetana i rasporediti odgovornost na ostatak momčadi, što je promjena na koju se Livaja, koji je godinama sam vukao Hajduk, očito još prilagođava. Nervoza je vidljiva, a učinak na terenu nedostaje.

Što nosi budućnost?

Iako je Vučevićeva najava o novom ugovoru trebala biti poruka dugoročne vjernosti, situacija je sada znatno složenija. Uprava kluba, na čelu s Vučevićem, Ivanom Bilićem i Ivanom Rakitićem, morat će razriješiti neke nedoumice.

- Livaja je naš kapetan i lider, a za mene je i prijatelj, mogu slobodno reći i mlađi brat. Sjećam se kad sam ga pazio i čuvao još u reprezentaciji, pa i lani u Hajduku, i on je to meni uvijek uzvraćao. On je lider, a svi mi ostali pratimo njegovu energiju i ljubav prema Hajduku i Splitu, i to će uvijek biti tako. Očekivanja od njega su posebna, on to zna i nastoji ih ispuniti. Znam koliko mu je teško nositi toliki teret na leđima, ali on ga nosi kao pravi kapetan, nevjerojatno je što je sve uspio dati Hajduku do sada i ja se nadam da to nikad neće biti zaboravljeno. I tu prestaje svaka priča o njemu - rekao je za 24sata Ivan Rakitić.

S postojećim ugovorom do 2027., koji mu jamči oko 1,2 milijuna eura godišnje, nema žurbe, no obećanje o novom ugovoru ipak je ostalo visjeti u zraku. Hoće li Livaja doista, kako su mnogi priželjkivali, završiti karijeru na Poljudu?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!
HAT-TRICK FRUKA

VIDEO Rijeka - Hajduk 5-0: Riječani nanijeli Splićanima najteži poraz u povijesti HNL-a!

Hrvatski prvak bio je nevjerojatno efikasan i sa pet udaraca u okvir gola zabio pet golova! Livaja nije ulazio u igru za goste koji ostaju vodeća momčad lige, ali sa samo bodom više od Dinama. Fruk je zabio hat-trick
Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez
HVALEVRIJEDAN POTEZ

Evo zašto su diskvalificirali Zubčića. Prošao je kroz cilj pa napravio rijetko viđen potez

Naši skijaši imali su prvu vožnju u Gurglu za zaborav. Samuel Kolega i Istok Rodeš proklizali su i nisu završili utrku, a Filip Zubčić odvozio je stazu u vremenu za drugu vožnju, ali se sam prijavio da je zahaklao vrata

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025