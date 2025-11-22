Evo kad je Vučević obećao novi ugovor za Livaju. Potpis čeka...

Sportski direktor Hajduka Goran Vučević prije nekoliko je tjedana najavio potpis novog ugovora s Markom Livajom (32), no od tada se situacija oko kapetana zakomplicirala. Situacija na Rujevici, gdje je zbog navodnih bolova u trbuhu odbio ući u igru, uz skromniji golgeterski učinak ove sezone, otvara pitanja o njegovoj budućnosti na Poljudu. Iako mu aktualni ugovor vrijedi do ljeta 2027., uprava kluba želi dodatno osigurati ostanak kapetana i najveće zvijezde. No čini se da idila između Hajduka i Livaje prolazi kroz najveće turbulencije otkako se vratio u Split.

Pokretanje videa... 02:09 Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Sredinom rujna, uoči derbija s Dinamom, sportska struka Hajduka na čelu s Goranom Vučevićem i Ivanom Rakitićem odlučila je umiriti navijače.

- Za Marka ću ekskluzivno reći da s njim u idućih nekoliko dana planiramo potpisati novi ugovor - poručio je Vučević za Sportske novosti u intervjuu objavljenom 18. rujna i, činilo se, otklonio sumnje oko kapetanovog statusa.

Slabost ili razočaranje statusom?

Najava je stigla kao melem na ranu nakon bolnih poraza od Dinamo Cityja u Tirani i Varaždina, a trebala je biti temelj za stabilizaciju i napad na toliko željenu titulu. Međutim dva mjeseca kasnije, dogodio se debakl protiv Rijeke na Rujevici i najteži poraz u povijesti HNL-a (5-0). Dok je Hajduk tonuo, a Toni Fruk zabijao gol za golom, kamere su hvatale Livajin nevjerojatan pogled s klupe. Trener Gonzalo Garcia htio ga je uvesti u drugom poluvremenu, no uslijedio je šok.

- Kad smo ga pozvali na zagrijavanje u drugom poluvremenu, Livaja je rekao da se ne osjeća dobro, da osjeća trbušne probleme i to je bilo to - otkrio je Garcia nakon utakmice, ne ulazeći u detalje.

Javnost se odmah zapitala je li kapetana doista mučila slabost ili je bio razočaran tretmanom i razvojem utakmice pa jednostavno nije želio sudjelovati u potopu.

Skromnija sezona i teret očekivanja

Livaja ove sezone ne briljira kao prethodnih. Nakon što se vratio poslije ozljede zadnje lože, koja ga je od terena odvojila na mjesec i pol dana, teško pronalazi pravu formu. U 12 nastupa u svim natjecanjima zabio je tek tri gola uz dvije asistencije, što je daleko od brojki na koje je navikao i sebe i navijače.

Novi trener Gonzalo Garcia pokušao je rasteretiti kapetana i rasporediti odgovornost na ostatak momčadi, što je promjena na koju se Livaja, koji je godinama sam vukao Hajduk, očito još prilagođava. Nervoza je vidljiva, a učinak na terenu nedostaje.

Što nosi budućnost?

Iako je Vučevićeva najava o novom ugovoru trebala biti poruka dugoročne vjernosti, situacija je sada znatno složenija. Uprava kluba, na čelu s Vučevićem, Ivanom Bilićem i Ivanom Rakitićem, morat će razriješiti neke nedoumice.

- Livaja je naš kapetan i lider, a za mene je i prijatelj, mogu slobodno reći i mlađi brat. Sjećam se kad sam ga pazio i čuvao još u reprezentaciji, pa i lani u Hajduku, i on je to meni uvijek uzvraćao. On je lider, a svi mi ostali pratimo njegovu energiju i ljubav prema Hajduku i Splitu, i to će uvijek biti tako. Očekivanja od njega su posebna, on to zna i nastoji ih ispuniti. Znam koliko mu je teško nositi toliki teret na leđima, ali on ga nosi kao pravi kapetan, nevjerojatno je što je sve uspio dati Hajduku do sada i ja se nadam da to nikad neće biti zaboravljeno. I tu prestaje svaka priča o njemu - rekao je za 24sata Ivan Rakitić.

S postojećim ugovorom do 2027., koji mu jamči oko 1,2 milijuna eura godišnje, nema žurbe, no obećanje o novom ugovoru ipak je ostalo visjeti u zraku. Hoće li Livaja doista, kako su mnogi priželjkivali, završiti karijeru na Poljudu?