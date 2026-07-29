Evo kada i protiv koga Dinamo igra treće pretkolo Lige prvaka

Dinamo je saznao protivnika u trećem pretkolu Lige prvaka! Nakon što je u velikoj drami srušio švicarski Thun s 3-2 na Maksimiru i s ukupnih 4-3 prošao dalje, čekao je rasplet dvomeča između litavskog Žalgiris Kauna, kojeg vodi Željko Sopić, i Klaksvíka s Farskih Otoka. Prvi susret završio je 0-0, a u uzvratu je Žalgiris pobijedio 1-0 i tako osigurao sraz s "modrima".

Čvrsto se igralo cijelo vrijeme u Litvi. Bez golova u prvom poluvremenu i u većini drugog, a onda u 85. minuti na scenu stupa - Hrvat. Brzo je Sopićeva momčad došla pred gol Klaksvíka, Benchaib je lijepi pronašao bivšeg Hajdukovca Leona Krekovića na desnoj strani. On je zalomio i ušao u kazneni prostor pa pogodio u bliži kut. Žalgiris je izdržao i ide na Dinamo.

Prva utakmica igra se 4. kolovoza na Maksimiru u 20 sati, a uzvrat će biti 11. kolovoza u Litvi. Ako Dinamo prođe Žalgiris, naći će se u playoffu za Ligu prvaka, odnosno zadnjoj stepenici prije ulaska u ligašku fazu najelitnijeg europskog natjecanja. Mogućeg protivnika u doigravanju, gdje je također nositelj, Dinamo će saznati u ždrijebu koji je na rasporedu u ponedjeljak 3. kolovoza u 12 sati.

Žalgiris je odgodio utakmicu prvenstva prije Klaksvika te je odgodio i kolo prije Dinama. "Modri" igraju protiv Slavena tako da će Sopićeva momčad biti odmornija za susret u Maksimiru.

Podsjetimo, "modri" su prolaskom Thuna osigurali Konferencijsku ligu. Ako prođu Žalgiris osigurat će ligašku fazu Europske lige, a ako izgube igrat će doigravanje za Europsku ligu.