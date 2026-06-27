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Evo kakav je rezultat Hrvatskoj potreban protiv Gane za prolaz

Piše HINA,
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Evo kakav je rezultat Hrvatskoj potreban protiv Gane za prolaz
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SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Pobjeda sigurno donosi drugu poziciju i okršaj u Torontu protiv drugoplasirane ekipe iz skupine K, a to će po svemu sudeći biti Portugal ili Kolumbija, premda u teoriji do drugog mjesta još može i DR Kongo

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Hrvatski nogometaši probudili su se na dan utakmice s Ganom kao sedmi na ljestivici trećeplasiranih reprezentacija i posve je jasno kako "Vatreni" nemaju previše prostora za kalkulacije. Podsjetimo, po dvije najbolje ekipe iz 12 skupina direktno ulaze u 16-inu finala, a dalje ide i osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija. Posljednjeg dana prvog kruga natjecanja slijedi rasplet u skupinama J, K i L.

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Pobjeda hrvatskoj reprezentaciji sigurno donosi drugo mjesto, remi će biti dovoljan za treće mjesto i prolaz, dok bi porazom hrvatska reprezentacija posve zakomplicirala situaciju i morala se nadati povoljnom raspletu ostalih skupina.

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Na ljestvici trećeplasiranih Hrvatska je trenutačno na sedmom mjestu od 12 ekipa, a osam najboljih ih ide dalje. U slučaju poraza još nas mogu preskočiti Alžir i DR Kongo.

SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu
SP 2026 Toronto: Susret Paname i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U slučaju da Alžir remizira protiv Austrije, obje ekipe bi imale po četiri boda, dok bi DR Kongo pobjedom protiv Uzbekistana također, skočio na četiri boda. Te su utakmice nakon ogleda Hrvatske i Gane.

"Vatreni" još uvijek mogu i do prvog mjesta. Za to im treba pobjeda protiv Gane, te remi ili poraz Engleske u susretu s Panamom. Tada bi Dalićevi odabranici u 16-ini finala u Atlanti igrali protiv neke od trećeplasiranih ekipa.

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Pobjeda sigurno donosi drugu poziciju i okršaj u Torontu protiv drugoplasirane ekipe iz skupine K, a to će po svemu sudeći biti Portugal ili Kolumbija, premda u teoriji do drugog mjesta još može i DR Kongo.

Treće mjesto vodi u Kansas City na noge pobjedniku skupine K, dakle Kolumbija ili Portugal.

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