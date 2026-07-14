Evo kako će Dinamo istrčati u susretu iza zatvorenih vrata...

Dinamo u utorak od 20 sati igra prijateljsku utakmicu protiv ukrajinskog LZN Čerkasija. To će biti svojevrsna generalna proba za okršaj u drugom pretkolu Lige prvaka protiv švicarskog Thuna. Protiv Ukrajinaca Dinamo će igrati iza zatvorenih vrata, niti navijači, niti mediji ne smiju biti na utakmici pa je jasno da zadnje, jako bitne, finese za Thun Mario Kovačević strogo čuva u tajnosti.

Zagreb: Pripremna utakmica GNK Dinamo- Koper | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Ipak, ono što bi trebalo biti poznato i sigurno za današnji susret je momčad koja će istrčati od prve minute, a to je isto onaj koji će napasti Thun. Kovačević ima dilemu samo na stoperskoj poziciji, dok je ostalo poznato, a to je i najavio nakon prijateljske utakmice protiv Kopra. Zbog crvenog kartona nema Luke Stojkovića, ali i njegova zamjena u vezi se zna. To bi trebao biti Gabriel Vidović.

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Tako bi Filipović - Goda, McKenna, Dominguez, Valinčić - Zajc, Vidović, Mišić - Bakrar, Beljo i Oršić trebali prvi isprobati taktiku protiv ukrajinske momčadi. Kamera nema i dojam će vidjeti samo igrači i Kovačević, ali zasigurno će do detalja izbrusiti igru za Thun. Prvu utakmicu drugog pretkola Lige prvaka Dinamo igra 21. srpnja u Švicarskoj, a uzvrar je za tjedan dana na Maksimiru.