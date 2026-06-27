Evo kako izgleda nokaut faza SP-a uoči utakmice Hrvatske

Danas, u subotu, doznat ćemo preostale sudionike šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Preostaje razrješenje skupina J, K i L, u kojoj nastupa i hrvatska nogometna reprezentacija. "Vatreni“, podsjetimo, od 23 sata igraju protiv Gane, a s obzirom na to da je u tijeku odlučujuće kolo Mundijala, u istom terminu na teren izlaze i Engleska te Panama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Kolinda najavljuje utakmicu s Ganom | Video: Pixsell//

Rasplete ovih skupina čekaju i momčadi koje su već odigrale svoje dvoboje, jer pojedine reprezentacije još uvijek imaju priliku uhvatiti nokaut-fazu kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih. Već znamo devet parova šesnaestine finala, dok svoje protivnike još čekaju Španjolska, Belgija, Meksiko i Švicarska. Završetak trećeg kola dat će konačnu sliku i upotpuniti kostur nokaut-faze Svjetskog prvenstva.

Posebno će se pratiti učinak reprezentacija koje vise između prolaza i eliminacije, jer svaki gol i svaki bod mogu promijeniti raspored u nokautu. Uz utakmicu Hrvatske i Gane, veliko je zanimanje i za rasplet u skupini K, s obzirom na to da bi Hrvatska kao drugoplasirana u skupini L išla na drugoplasiranog iz te skupine.

Parovi šesnaestine finala SP-a