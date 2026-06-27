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Evo kako izgleda nokaut faza SP-a uoči utakmice Hrvatske

Piše Luka Tunjić,
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Evo kako izgleda nokaut faza SP-a uoči utakmice Hrvatske
Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS

Već znamo devet parova šesnaestine finala, dok svoje protivnike još čekaju Španjolska, Belgija, Meksiko i Švicarska. Završetak trećeg kola dat će konačnu sliku i upotpuniti kostur nokaut-faze Svjetskog prvenstva

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Danas, u subotu, doznat ćemo preostale sudionike šesnaestine finala Svjetskog prvenstva. Preostaje razrješenje skupina J, K i L, u kojoj nastupa i hrvatska nogometna reprezentacija. "Vatreni“, podsjetimo, od 23 sata igraju protiv Gane, a s obzirom na to da je u tijeku odlučujuće kolo Mundijala, u istom terminu na teren izlaze i Engleska te Panama.  

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Rasplete ovih skupina čekaju i momčadi koje su već odigrale svoje dvoboje, jer pojedine reprezentacije još uvijek imaju priliku uhvatiti nokaut-fazu kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih. Već znamo devet parova šesnaestine finala, dok svoje protivnike još čekaju Španjolska, Belgija, Meksiko i Švicarska. Završetak trećeg kola dat će konačnu sliku i upotpuniti kostur nokaut-faze Svjetskog prvenstva.  

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Posebno će se pratiti učinak reprezentacija koje vise između prolaza i eliminacije, jer svaki gol i svaki bod mogu promijeniti raspored u nokautu. Uz utakmicu Hrvatske i Gane, veliko je zanimanje i za rasplet u skupini K, s obzirom na to da bi Hrvatska kao drugoplasirana u skupini L išla na drugoplasiranog iz te skupine. 

Parovi šesnaestine finala SP-a

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