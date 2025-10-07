Evo kako je suditi Luki Modriću iz prvog lica: Jednom rečenicom oduševio je talijanskog suca

Nogometaši Milana imali su uspješan početak sezone, a veliki dio toga je legendarni hrvatski nogometaš Luka Modrić (40). Prošlog su vikenda "rossoneri" osvojili bod u derbiju kola protiv Juventusa, čiji je trener Igor Tudor, a susret je snimljen i iz jedinstvene perspektive, one glavnog suca utakmice Marca Guide.

Serie A javno je podijelila kompilaciju najzanimljivijih trenutaka s utakmice, a Modrić se i tu istaknuo. Naime, pri kraju prvog poluvremena Modrić primijetio kako jednom igraču Juventusa curi krv. To je onda istaknuo i sucu, ali na španjolskom jeziku, koji je talijanski sudac nekako i shvatio.

"Braniču ide krv, pogledaj," Modrić je rekao sucu, a Guida mu je zahvalio na tome i poslao igrača izvan igre. Sve su to primijetili i navijači, koji su još jednom oduševljeni Modrićem.