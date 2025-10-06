FOTO Pogledajte statistiku Luke Modrića u derbiju s Juventusom

Igor Tudor nadao se da će Luka Modrić biti loš, ali je njegov prijatelj bio briljantan, napisao je u komentaru utakmice za Gazzettu dello Sport talijanski novinar Luigi Garlando, koji je pohvalio hrvatskog reprezentativca za još jednu sjajnu utakmicu koju je pružio u dresu svojeg novog kluba, Milana.

Podsjetimo, Modrić i njegovi suigrači gostovali su kod "stare dame" u derbiju šestog kola Serie A koji je završio bez pobjednika i golova. Ipak, i u takvoj je utakmici zasjao legendarni hrvatski kapetan, koji je "zakuhao" penal i još nekoliko čistih šansi za svoju momčad.

- Modrić je još jednom bio najbolji nogometaš na utakmici, zakuhao je penal kojeg je promašio Pulišić i namjestio je zicer za Leaa. A sve je to došlo uz sav naporan rad koji je napravio bez lopte u nogama. Tudor se nadao da će Luka biti loš, ali je njegov prijatelj bio briljantan - napisao je Garlando, a brojke potvrđuju njegovu tvrdnju.

SofaScore je Modriću dala ocjenu 7,8, dovoljno je reći najveću u redovima Milana izuzev golmana Mikea Maignana (koji je dobio ocjenu 8,1). U redovima Juventusa nitko nije imao tako visoku ocjenu.

Modrić je protiv Juventusa odigrao cijelu utakmicu, a imao je čak 87 dodira s loptom (samo je jedan igrač na utakmici imao više). Odigrao je 68 točnih dodavanja od 76 pokušaja, što je odličnih 89 posto uspješnosti, iako ironično, to je ispod njegovog prosjeka za ovu sezonu, što je samo još jedna potvrda Lukine kvalitete.

Uspješno je oduzeo šest lopti protivniku, a na grafici ispod možete vidjeti i mapu njegova kretanja.

Statistika Luke Modrića

Talijani će malo pričekati prije nego što ponovno vide Luku u akciji. Modrića i hrvatsku nogometnu reprezentaciju sada očekuje nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, a u ponedjeljak je okupljanje "vatrenih".