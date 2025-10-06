'Je li itko vidio Modrićevu lošu utakmicu?': Komentator TNT-a u nevjerici zbog Lukine izvedbe

Nogometaši Milana drugi su put u sezoni "prosuli bodove" u utakmici talijanskog prvenstva. Nakon poraza od Cremonesea u prvom kolu, trgnula se mašina Massilliama Allegrija koju predvodi legendarni hrvatski kapetan, Luka Modrić (40). Međutim, u šestom je kolu Juventus uzeo bodovoe "rossonerima", derbi kola završio je bez golova, a i pobjednika.

Pokretanje videa... 01:02 Modrić glavna vijest talijanskih novina: 'On donosi pobjedničku kulturu poput Bobana i Kake' | Video: 24sata/Pixsell/Instagram

Unatoč remiju, Modrić je pokupio brojne pohvale za sjajnu igru u derbiju. Među njima je i komentator poznatog sportskog TV kanala, TNT Sportsa.

- Luka Modrić dominira s 40 godina u Serie A. Je li itko vidio njegovu lošu utakmicu? To je ludost - rekao je oduševljeni komentator TNT-ja, koji je jedan od mnogih oduševljenih Lukinim izvedbama.

Foto: Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-ag

Dok su napadači Milana bili na meti kritika zbog neučinkovitosti, talijanski mediji nisu štedjeli komplimente na račun hrvatskog kapetana.

Ugledni portal Football Italia proglasio ga je igračem utakmice s ocjenom 6,5, uz opis: "Kao i obično, predvodio je Milan klasom i osobnošću". Drugi izvori, poput portala Cult of Calcio, ocijenili su njegovu izvedbu sa ocjenom 7, ističući kako je "vukao sve konce u veznom redu".