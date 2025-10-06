Milan remizirao s Juventusom, ali Modrić briljira! Hrvatski kapetan dobiva pohvale i ocjene kao igrač utakmice. I u 40-oj godini dominira Serie A
'Je li itko vidio Modrićevu lošu utakmicu?': Komentator TNT-a u nevjerici zbog Lukine izvedbe
Nogometaši Milana drugi su put u sezoni "prosuli bodove" u utakmici talijanskog prvenstva. Nakon poraza od Cremonesea u prvom kolu, trgnula se mašina Massilliama Allegrija koju predvodi legendarni hrvatski kapetan, Luka Modrić (40). Međutim, u šestom je kolu Juventus uzeo bodovoe "rossonerima", derbi kola završio je bez golova, a i pobjednika.
Unatoč remiju, Modrić je pokupio brojne pohvale za sjajnu igru u derbiju. Među njima je i komentator poznatog sportskog TV kanala, TNT Sportsa.
- Luka Modrić dominira s 40 godina u Serie A. Je li itko vidio njegovu lošu utakmicu? To je ludost - rekao je oduševljeni komentator TNT-ja, koji je jedan od mnogih oduševljenih Lukinim izvedbama.
Dok su napadači Milana bili na meti kritika zbog neučinkovitosti, talijanski mediji nisu štedjeli komplimente na račun hrvatskog kapetana.
Ugledni portal Football Italia proglasio ga je igračem utakmice s ocjenom 6,5, uz opis: "Kao i obično, predvodio je Milan klasom i osobnošću". Drugi izvori, poput portala Cult of Calcio, ocijenili su njegovu izvedbu sa ocjenom 7, ističući kako je "vukao sve konce u veznom redu".
