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KRAJ ERE

Evo kako se HNS oprostio od Dalića: 'Skromno, nezaboravno'

Piše Luka Tunjić,
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Evo kako se HNS oprostio od Dalića: 'Skromno, nezaboravno'
Foto: JOHN E SOKOLOWSKI
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Kraj ere! Zlatko Dalić nakon gotovo 9 godina napušta klupu Vatrenih, a HNS mu se emotivno zahvalio na tri medalje i povijesnim uspjesima

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Nakon gotovo devet godina, tri osvojene medalje i statusa najuspješnijeg izbornika u povijesti, Zlatko Dalić završio je svoj put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Vijest je u srijedu potvrdio Hrvatski nogometni savez (HNS) emotivnom objavom u kojoj su zahvalili Daliću na svemu što je donio hrvatskom nogometu.

Odlazak dolazi samo nekoliko dana nakon kontroverznog ispadanja "vatrenih" sa Svjetskog prvenstva protiv Portugala. U objavi koja je brzo odjeknula među navijačima, HNS je sažeo Dalićevu eru riječima: "Skroman dolazak. Nezaboravan put. Ponosan oproštaj."

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"Nakon skoro devet godina, izbornik Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega", stoji u priopćenju Saveza.

Dalić je preuzeo reprezentaciju u listopadu 2017. u teškom trenutku kvalifikacija za SP u Rusiji, a pod njegovim vodstvom Hrvatska ne samo da se plasirala na svako veliko natjecanje, već je postala i globalna nogometna sila. Njegov ugovor vrijedio je do kraja Svjetskog prvenstva u kojem je Hrvatska ispala u šesnaestini finala.

(uz korištenje AI-ja)

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