Evo kako se HNS oprostio od Dalića: 'Skromno, nezaboravno'

Nakon gotovo devet godina, tri osvojene medalje i statusa najuspješnijeg izbornika u povijesti, Zlatko Dalić završio je svoj put na klupi hrvatske nogometne reprezentacije. Vijest je u srijedu potvrdio Hrvatski nogometni savez (HNS) emotivnom objavom u kojoj su zahvalili Daliću na svemu što je donio hrvatskom nogometu.

Odlazak dolazi samo nekoliko dana nakon kontroverznog ispadanja "vatrenih" sa Svjetskog prvenstva protiv Portugala. U objavi koja je brzo odjeknula među navijačima, HNS je sažeo Dalićevu eru riječima: "Skroman dolazak. Nezaboravan put. Ponosan oproštaj."

"Nakon skoro devet godina, izbornik Zlatko Dalić odlučio je završiti svoju nevjerojatno uspješnu eru na čelu Vatrenih. Izborniče, hvala na svemu, na pobjedama, uspjesima, plasmanima, medaljama, zajedništvu, poštovanju i odlučnoj borbi za Hrvatsku na terenu i izvan njega", stoji u priopćenju Saveza.

Dalić je preuzeo reprezentaciju u listopadu 2017. u teškom trenutku kvalifikacija za SP u Rusiji, a pod njegovim vodstvom Hrvatska ne samo da se plasirala na svako veliko natjecanje, već je postala i globalna nogometna sila. Njegov ugovor vrijedio je do kraja Svjetskog prvenstva u kojem je Hrvatska ispala u šesnaestini finala.