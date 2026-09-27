Evo kakve šanse ima Hrvatska za osvajanje skupine u Ligi nacija i plasman u četvrfinale

Hrvatska je pobjedom protiv Češke (2-1) otvorila novi ciklus Lige nacije i osvojila važna tri boda u daljnjem natjecanju. 'Vatreni' su nakon prvog susreta drugi na tablici u skupini A, prva je Španjolska koja je u preokretu pobijedila Englesku (3-2) i s tri boda, ali boljom gol razlikom prva u skupini.

Popularna platforma Football Meets Data odmah nakon prvog kola Lige nacija prognozirala je do kuda bi 'vatreni' mogli dogurati u natjecanju. Prije početka natjecanja Hrvatskoj se davalo 18.4 posto šanse za plasman među dvije najbolje reprezentacije skupine, a nakon prvog kola taj je postotak porastao na 27,7 posto.

Spain 🇪🇦 continue their incredible streak. Win at Wembley 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 is a huge step towards winning this group.



Czechia 🇨🇿 in a really bad situation after the home loss to Croatia 🇭🇷. pic.twitter.com/gvIYLbmNio — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 26, 2026

S druge strane, uoči početka Lige nacija Hrvatskoj se nisu davale velike šanse za osvajanje skupine. Prema podacima iste platforme, izabranici Slavena Bilića imali su samo 2,9 posto šansi za osvajanje prvog mjesta u skupini. Najizgledniji scenarij tada je bilo treće mjesto, s čak 62,2 posto, dok je drugo mjesto bilo procijenjeno na 15,5 posto. Ukupno je to značilo 18.4 posto šanse za plasman u četvrtfinale.

Nakon osvojena tri boda u Pragu, 'vatrenima' su porasle šanse za osvajanje skupine i sada imaju 7,7 posto šanse da budu prvoplasirani dok je ukupna vjerojatnost prolaska u četvrtfinale porasla na 27,7 posto. Dakle, šansa za osvajanje skupine više je nego udvostručena, a šansa za prolazak među dvije najbolje reprezentacije porasla je za 9,3 postotna boda.

Prag: Češka i Hrvatska u susretu prvog kola skupine 3 Lige A UEFA-ine Lige nacija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Aktualni svjetski i europski prvaci Španjolci još uvijek su favorit skupine. Nakon pobjede kod Engleske model joj daje 87,7 posto šanse da završi prva. Engleskoj se za osvajanje skupine daje 9.8 posto, a Hrvatskoj 7, 7 posto. Češka je nakon domaćeg poraza od Hrvatske praktički ispala iz ozbiljne borbe prema modelu i ima samo 0,8 posto šanse za prolazak.