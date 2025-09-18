Obavijesti

Sport

Komentari 1
PRVI OVE SEZONE

Evo koga kladionice favoriziraju u derbiju Hajduka i Dinama

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Evo koga kladionice favoriziraju u derbiju Hajduka i Dinama
U 27. kolu HT Prve HNL sastali se Hajduk i Dinamo | Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Utakmica se igra u subotu u 17 sati na Poljudu, a gledatelji će utakmicu u izravnom prijenosu moći gledati na programu MAXSporta 1

U subotu na Poljudu u 17 sati igra se "vječni derbi" između Hajduka i Dinama. Bit će to prvi ovosezonski susret dva najveća hrvatska kluba, a do kraja sezone očekuju nas još najmanje tri. Situacija na ljestvici teško da može biti izjednačenija. Oba kluba imaju 13 bodova i u posljednje dvije utakmice nisu pobijedila.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 01:11
GNK Dinamo Zagreb vs HNK Gorica 1:2 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Hajduk je prije reprezentativne pauze odigrao 2-2 s Rijekom, a prošli tjedan izgubio je u Varaždinu 2-0. Dinamo je također remizirao u Varaždinu 2-2, a zatim ih je na Maksimiru pobijedio sastav Marija Carevića iz Velike Gorice 2-1. Ipak, Dinamo u derbi ulazi kao prvoplasirana momčad prvenstva zbog bolje gol-razlike. Oni su dosad zabili 13 golova, a Hajduk 11. U rubrici primljenih golova Dinamo je također bolji; primio je četiri gola, jedan manje od Hajduka.

SUBOTA, 17 SATI Gdje gledati Hajduk - Dinamo? Utakmicu prenose dva kanala
Gdje gledati Hajduk - Dinamo? Utakmicu prenose dva kanala

U subotnjem susretu Dinamo, iako igra na Poljudu gdje su ulaznice rasprodane u 24 sata, ulazi kao favorit. Kladionice nude koeficijent na njihovu pobjedu između 2,20 i 2,30. Za neriješen ishod kvota je između 3 i 3,30, ovisno o kladionici, što je isto kao i za pobjedu Hajduka.

Mario Kovačević neće moći računati na Luku Stojkovića, koji je dobio izravni crveni karton protiv Gorice, dok Gonzalo Garcia nema takvih problema. Adriona Pajaziti bio je u opasnosti jer je u šest prvenstvenih utakmica dobio tri žuta kartona, pa bi mu još jedna opomena protiv Varaždina donijela suspenziju. Ipak, albanski reprezentativac izbjegao je karton i bit će važna karika Hajduka.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Nadal ju je gutao očima u Brazilu. Gdje je ova hostesa 11 godina poslije i kako izgleda?

Rafael Nadal oprostio se od tenisa u studenom prošle godine u Davis Cupu. Jedan od najviralnijih trenutaka bogate karijere sportske legende dogodio se 2014. na turniru u Rio de Janeiru gdje mu je pažnju odvlačila ljepotica iza klupe
FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...
MELEM ZA OČI

FOTO Zbog njih se ni emisije Lige prvaka ne propuštaju...

One su jedne od najpoznatijih voditeljica na svijetu. Bez njih su utakmice Lige prvaka nezamislive, a mi vam donosimo tko su one...
FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...
PREPOZNAJETE LI IH?

FOTO Sjećate li se mene? Ovo su zaboravljeni hajdukovci, jedan je napuhao 3,3 promila...

Prisjetili smo se igrača koji su posljednjih desetak godina godina igrali na Poljudu. Neki su ostavili trag, a neki u potpunosti podbacili

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025