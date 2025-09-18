Evo koga kladionice favoriziraju u derbiju Hajduka i Dinama

U subotu na Poljudu u 17 sati igra se "vječni derbi" između Hajduka i Dinama. Bit će to prvi ovosezonski susret dva najveća hrvatska kluba, a do kraja sezone očekuju nas još najmanje tri. Situacija na ljestvici teško da može biti izjednačenija. Oba kluba imaju 13 bodova i u posljednje dvije utakmice nisu pobijedila.

Hajduk je prije reprezentativne pauze odigrao 2-2 s Rijekom, a prošli tjedan izgubio je u Varaždinu 2-0. Dinamo je također remizirao u Varaždinu 2-2, a zatim ih je na Maksimiru pobijedio sastav Marija Carevića iz Velike Gorice 2-1. Ipak, Dinamo u derbi ulazi kao prvoplasirana momčad prvenstva zbog bolje gol-razlike. Oni su dosad zabili 13 golova, a Hajduk 11. U rubrici primljenih golova Dinamo je također bolji; primio je četiri gola, jedan manje od Hajduka.

U subotnjem susretu Dinamo, iako igra na Poljudu gdje su ulaznice rasprodane u 24 sata, ulazi kao favorit. Kladionice nude koeficijent na njihovu pobjedu između 2,20 i 2,30. Za neriješen ishod kvota je između 3 i 3,30, ovisno o kladionici, što je isto kao i za pobjedu Hajduka.

Mario Kovačević neće moći računati na Luku Stojkovića, koji je dobio izravni crveni karton protiv Gorice, dok Gonzalo Garcia nema takvih problema. Adriona Pajaziti bio je u opasnosti jer je u šest prvenstvenih utakmica dobio tri žuta kartona, pa bi mu još jedna opomena protiv Varaždina donijela suspenziju. Ipak, albanski reprezentativac izbjegao je karton i bit će važna karika Hajduka.