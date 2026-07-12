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Evo koji je konačni plasman Hrvatske na Mundijalu i kako se to odrazilo na Fifinu ljestvicu...

Piše Jakov Drobnjak,
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Evo koji je konačni plasman Hrvatske na Mundijalu i kako se to odrazilo na Fifinu ljestvicu...
Foto: Dylan Martinez/REUTERS
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Šok za Vatrene: Hrvatska ispala od Portugala i završila SP tek 20., najlošije od 2006. Na Fifinoj ljestvici pala je i na 13. mjesto

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Hrvatska na špkantan način ispala od Portugala sa Svjetskog prvesntva i u šesnaestini finala završila nastup na svjetskoj smotri. Fifa je objavila konačan ranking reprezentacija koje su ispale s prvenstva, a još se čeka rasplet najbolje četiri reprezentacije. Za "boginju" borit će se Francuska, Španjolska, Francuska i Argentina. 

FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Portugal v Croatia
Foto: Dylan Martinez/REUTERS

Hrvatska nogometna reprezentacija završila je Svjetsko prvenstvo kao 20. među 48 reprezentacija. Izabranici Zlatka Dalića na turniru su odigrali četiri susreta, ostvarili po dvije pobjede i dva poraza te natjecanje okončali uz gol-razliku 6-7. Prema konačnom Fifinom poretku, ispred Hrvatske smjestile su se Obala Bjelokosti, Njemačka i Nizozemska, dok su iza 'vatrenih' završili Japan, Australija i Demokratska Republika Kongo.

Poredak pogledajte OVDJE.

To je najlošiji plasman Hrvatske još od 2006. godine, naravno ne računajući SP 2010. na koje nismo otišli, kada smo na klupi sa Zlatkom Kranjčarom završili na 22. mjestu. Na Mundijalu 2014. godine Hrvatska je završila na 19. mjestu, a na prijašnja dva uzeli smo medalje.

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Obnovio se i ukupan poredak Fifine ljestvice najboljih reprezentacija. Hrvatska je dobila čak osam bodova, ali su i druge reprezentacije dobile dosta pa su "vatreni" na kraju pali za dva mjesta (s 11. na 13.). Ispred Hrvatske sada su Njemačka, Kolumbija i Meksiko kao 10. na ljestvici. Najbliži pratitelj "vatrenima" je Švicarska, a iza nje je Italija.

Ljestvicu pogledajte OVDJE.

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