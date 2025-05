Evo koji klubovi su profitirali na neuspjehu Dinama u HNL-u...

Nogometaši Dinama nisu uspjeli obraniti naslov prvaka Hrvatske i ostali su bez 26. titule prvenstva Hrvatske. HNL završili su na drugom mjestu s osvojenih 65 bodova, jednako kao i prvoplasirana Rijeka, no Riječani su do trofeja stigli zahvaljujući boljem međusobnom omjeru. Bila im je to druga titula prvaka. Prvu su osvojili 2017. kada je na klupi bio Slovenac Matjaž Kek.

Time što je osvojila prvenstvo Rijeka je izborila nastup u drugom pretkolu Lige prvaka, gdje neće biti među nositeljima. Dinamo, s druge strane, čeka rasplet domaćeg Kupa. Ako Rijeka osvoji Kup, Dinamo će izravno ući u grupnu fazu Europa lige. Međutim, ako trofej uzme Slaven, on će započeti europski put u drugom pretkolu Europske lige, a Dinamo će u tom slučaju krenuti iz drugog pretkola Konferencijske lige. U tom bi scenariju Šahtar, umjesto Dinama, izborio izravan plasman u grupnu fazu Europa lige.

Rijekin naslov prvaka uzrokovao je i određene promjene u rasporedu nositelja u kvalifikacijama Lige prvaka. Tako će Celtic biti nositelj u doigravanju, Qarabag u trećem pretkolu, a Malmö u drugom pretkolu elitnoga europskog natjecanja.