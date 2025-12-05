Evo koji su mogući protivnici Hrvatske ako prođemo skupinu

Hrvatska reprezentacija danas je doznala protivnike na Svjetskom prvenstvu 2026. godine u SAD-u, Kanadi i Meksiku. "Vatreni" su smješteni u skupinu L u kojoj je nositelj Engleska. Upravo s "Gordi Albionom“, kojeg je ove godine preuzeo Thomas Tuchel, odigrat ćemo prvu utakmicu.

Hrvatski navijači ipak će morati malo pričekati na početak spektakla jer će naša momčad odmjeriti snage s Englezima tek sedmog dana natjecanja, odnosno 17. lipnja. Još uvijek nije poznato u kojem ćemo gradu igrati. To ćemo sa sigurnošću znati u subotu oko 19 sati. Opcije su dva grada u dvije države: ili ćemo igrati na jugu SAD-a u Dallasu ili u najvećem kanadskom gradu Torontu.

Iz trećeg jakosnog pota dopala nas je Panama, s kojom još nismo igrali, a iz četvrtog jedna od najjačih afričkih reprezentacija Gana, predvođena sjajnim ofenzivcem Bournemoutha Antoineom Semenyom. S Panamom igramo drugu utakmicu u skupini, dok će Gana biti posljednja.

Foto: STEPHANIE SCARBROUGH

Iako i dalje postoje nepoznanice, znamo točno koje nam mjesto u skupini donosi kojeg suparnika u nokaut-fazi. Ako završimo prvi u skupini, idemo na trećeg iz skupina E, H, I, J ili K. U skupini E nalaze se Njemačka, Curaçao, Obala Bjelokosti i Ekvador. U skupini H su Španjolska, Zelenortski otoci, Saudijska Arabija i Urugvaj. U skupini I su Francuska, Senegal, Norveška i najbolja momčad iz trolista Irak/Bolivija/Surinam koja tek treba izboriti plasman na Mundijal.

U skupini J su Argentina, Alžir, Austrija i Jordan, dok su u skupini K Portugal, Uzbekistan, Kolumbija i najbolja momčad iz trolista DR Kongo/Jamajka/Nova Kaledonija koje još moraju odigrati susrete doigravanja. Koga god dobijemo, jedno je sigurno igrat ćemo u Atlanti. Ako budemo drugoplasirani, slijedi nam također drugoplasirani iz skupine K, a utakmica će se igrati u Torontu.

Foto: Brian Snyder

Na ovom prvenstvu i treće mjesto vodi u razigravanje među 16 najboljih. U tom slučaju idemo na prvoplasiranog iz skupine K. Ako do toga dođe, utakmicu ćemo igrati u Kansas Cityju. Obzirom da Hrvatska igra u posljednjem danu natjecanja po skupinama 27. lipnja, postoji mogućnost da ćemo moći i kalkulirati, no za to ključno će biti osvojiti bodove u prva dva kola.