Hezonja šokirao transferom u Cleveland! Otkrio kako je gazio zvijezde u Orlandu, a sad stiže kao spas nakon propalog lova na LeBrona
Evo koliko će Hezonja zarađivati u NBA-u. U Realu bi dobio duplo
U mojoj glavi sam ja bio prvi pick, ali nisam ja tamo došao u stilu da je sad ta ekipa u kojoj sam bio, Orlando Magic, moja. Da sam ja glavni igrač. To ne, ali isto tako nisam nikoga respektirao. Gazio sam ove iz prve petorke i kako su nam rezultati bili katastrofa, sve se pretvorilo u lošu priču.
Tako je prije samo koji dan Mario Hezonja (31) govorio Milanu Stjelji u podcastu Karijera u retrovizoru" o prvoj eri u NBA-u od 2015. do 2018. u Magicu, potom je kratko bio u New Yorku i Portlandu. A sad je iznenadio potpisom za Cleveland Cavalierse, koji su ga doveli nakon što im je propao pokušaj povratka LeBrona Jamesa.
Dubrovčanin je dogovorio jednogodišnji ugovor od 2,8 milijuna dolara (2,46 milijuna eura) bruto, odnosno nešto više od milijun dolara ili oko 933.000 eura neto. U Real Madridu, s kojim je ugovor imao do 2029., zaradio bi dvostruko više.
- Ne bih ja tamo dolazio sa željom da se nekom dokažem, da im dam do znanja da je ono bilo slučajno. Ne, ne! Danas bih ljude u klubu koji me želi samo pitao što im treba? Pomoći nekom mladom igraču, da budem u toj nekoj ulozi? Nema problema! Evo ruke - govorio je prije potpisa.
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