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MARIO PREKO BARE

Evo koliko će Hezonja zarađivati u NBA-u. U Realu bi dobio duplo

Piše Josip Tolić,
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Evo koliko će Hezonja zarađivati u NBA-u. U Realu bi dobio duplo
Foto: Dusan Milenkovic
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Hezonja šokirao transferom u Cleveland! Otkrio kako je gazio zvijezde u Orlandu, a sad stiže kao spas nakon propalog lova na LeBrona

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U mojoj glavi sam ja bio prvi pick, ali nisam ja tamo došao u stilu da je sad ta ekipa u kojoj sam bio, Orlando Magic, moja. Da sam ja glavni igrač. To ne, ali isto tako nisam nikoga respektirao. Gazio sam ove iz prve petorke i kako su nam rezultati bili katastrofa, sve se pretvorilo u lošu priču.

Tako je prije samo koji dan Mario Hezonja (31) govorio Milanu Stjelji u podcastu Karijera u retrovizoru" o prvoj eri u NBA-u od 2015. do 2018. u Magicu, potom je kratko bio u New Yorku i Portlandu. A sad je iznenadio potpisom za Cleveland Cavalierse, koji su ga doveli nakon što im je propao pokušaj povratka LeBrona Jamesa.

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Dubrovčanin je dogovorio jednogodišnji ugovor od 2,8 milijuna dolara (2,46 milijuna eura) bruto, odnosno nešto više od milijun dolara ili oko 933.000 eura neto. U Real Madridu, s kojim je ugovor imao do 2029., zaradio bi dvostruko više.

- Ne bih ja tamo dolazio sa željom da se nekom dokažem, da im dam do znanja da je ono bilo slučajno. Ne, ne! Danas bih ljude u klubu koji me želi samo pitao što im treba? Pomoći nekom mladom igraču, da budem u toj nekoj ulozi? Nema problema! Evo ruke - govorio je prije potpisa.

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