IZNENAĐUJUĆA CIFRA

Evo koliko je Ante Delija zaradio od poraza u trećem UFC meču

Evo koliko je Ante Delija zaradio od poraza u trećem UFC meču
Foto: Louis Grasse

Sean Strickland predvodio je UFC-ov event u Houstonu, a od pobjede protiv Anthonyja Hernandeza zaradio je više od 600.000 dolara

Hrvatski MMA borac Ante Delija (35 godina, 26-8) po drugi je uzastopni put poražen u UFC-u. Na priredbi UFC Fight Night 267 održanoj u Houstonu, od njega je nakon tri runde jednoglasnom sudačkom odlukom bio bolji moldavski teškaš Serghei Spivac. Iako borci rijetko otkrivaju točne iznose, objavljene su službene isplate od sponzora, kao i procjene ukupnih zarada za glavne zvijezde večeri.

Spivac taktički nadmudrio dubrovačkog teškaša

Borba između Delije i Spivaca protekla je u taktičkom nadmudrivanju, ali uz jasnu dominaciju Moldavca u većem dijelu meča. Spivac je od samog početka nametnuo svoj ritam koristeći precizan prednji direkt kojim je nanosio štetu Deliji, što je rezultiralo krvarenjem iz nosa i posjekotinom. Dubrovčanin je najbolju priliku imao u drugoj rundi, kada je snažnim desnim krošeom uzdrmao Spivaca i natjerao ga na povlačenje.

Ante Delija
Foto: FNC

Međutim, umjesto da nastavi s udarcima, Delija se odlučio za klinč, što je Spivacu omogućilo da se oporavi. U trećoj rundi "Polarni medvjed" je pokazao svoje hrvačke vještine, srušio Deliju na parter i kontrolirao borbu do kraja, čime je osigurao pobjedu na sudačkim karticama (30-27, 29-28, 29-28).

Stricklandu najveći dio kolača

Glavna zvijezda večeri, bivši prvak srednje kategorije Sean Strickland, opravdao je ulogu favorita i tehničkim nokautom u trećoj rundi svladao Anthonyja Hernandeza. Za impresivnu izvedbu nagrađen je bonusom od 100.000 američkih dolara, a procjenjuje se da je njegova ukupna zarada premašila 600.000 dolara.

DRUGI PORAZ U NIZU Delija izgubio jednoglasnom odlukom sudaca protiv Spivaca
Delija izgubio jednoglasnom odlukom sudaca protiv Spivaca

Isplate za Deliju, Spivaca i ostale

Prema službenim podacima, borcima je kroz program promotivnih smjernica isplaćeno ukupno 207.500 dolara. Ante Delija je po toj osnovi zaradio 4.000 dolara, a njegova ukupna zarada, uključujući osnovni honorar, procjenjuje se na oko 56.000 dolara. Pobjednik Serghei Spivac je od sponzora dobio 11.000 dolara, dok mu je ukupna zarada, s bonusom za pobjedu, procijenjena na 161.000 dolara. Velike bonuse za "Izvedbu večeri" od po 100.000 dolara dobili su i Uroš Medić, Melquizael Costa te Jacobe Smith, koji su svoje protivnike završili atraktivnim nokautima u prvoj rundi.

