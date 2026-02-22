Delija izgubio jednoglasnom odlukom sudaca protiv Spivaca

Najbolji hrvatski teškaš Ante Delija poražen je od Sergheija Spivaca jednoglasnom odlukom sudaca nakon tri krvave runde na priredbi UFC Fight Night 267. Hrvatskom borcu to je drugi uzastopni poraz u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji. Delija je u meč ušao kao izraziti favorit. Spivac je uoči borbe imao tri poraza u posljednja četiri nastupa, no u kavezu je potvrdio zašto slovi za jednog od "gatekeepera" teške kategorije i pokazao da itekako pripada vrhu divizije.

Delija je u oktogon ušao nešto poslije 3.30 iza ponoći uz pjesmu "Mojoj lijepoj" grupe Daleka obala. Atmosfera u dvorani Toyota Center bila je odlična, a kamera je u nekoliko navrata prikazala navijače s hrvatskim zastavama.

Od samog početka Delija je krenuo agresivno i otvorio borbu high kickom. Spivac je odgovorio dugim prednjim direktom, nakon čega je Delija povezao nekoliko lijepih boksačkih serija po kojima je prepoznatljiv. U jednom je trenutku Moldavac djelovao uzdrmano i počeo se povlačiti, ali se brzo pribrao te svojim najjačim oružjem, prednjim direktom, nekoliko puta pogodio lice dubrovačkog borca. Već nakon prve minute pojavila se posjekotina iznad Delijina oka.

Pri isteku treće minute prve runde Delija je lijepo radio u tijelo Moldavca direktima, no Spivac je ponovno uzvratio serijom direkt-kroše. Do kraja runde Delija je još jednom zaprijetio krošeima, ali je Spivac dobrim eskivažama i povlačenjem unatrag izbjegao veći dio naleta. Publika je od teškaša očekivala rapsodiju pa su se pred kraj prve runde čuli i povremeni zvižduci, dok se niz Delijino lice slijevalo sve više krvi kako se rana širila.

Drugu rundu otvorili su tvrdim razmjenama direkata s obje strane, pri čemu je Delija bio konkretniji. Hrvat je potom povezao overhand preko ruke i pogodio Spivaca iz kontre, a na to je nadovezao novu seriju udaraca. Spivac je iz povlačenja pokušao uhvatiti klinč, ali se Delija lijepo izvukao. Sredinom runde snažnim krošejem ponovno je uzdrmao Moldavca i nastavio aperkatima. Spivac je tada uhvatio klinč i pokušao rušenje, no Delija je sve obranio. Ipak, Moldavac ga je okrenuo na žicu i zadržao u klinču. Bila je to najbolja Delijina runda u kojoj je pokazao koliko može biti opasan boksačkim tehnikama i pogodio je osjetno više značajnih udaraca. Spivac je većinom radio iz klinča i nije ozbiljnije ugrozio Hrvata. Pokušao je i spustiti se po nogu, ali je Delija i to obranio. Deset sekundi prije kraja runde izvukao se sa žice, no vremena za značajnije udarce više nije bilo.

U pauzi između rundi čuli su se savjeti koje je Deliji davao trener Stipe Drviš. Naglasio je da je Spivac umorniji i upozorio Deliju da izbjegava klinč, uz procjenu da zasad vodi, iako to nikada nije moguće sa sigurnošću tvrditi.

Treću rundu bolje je otvorio Spivac lijevim direktima, a potom je pokušao rušenje koje je Delija lijepo eskivirao. Prvi konkretniji pokušaj rušenja Moldavac je imao krajem druge minute, ali je Delija obranio prvi nalet. U drugom je pokušaju Spivac ipak ostvario rušenje i spustio Deliju u parter. Iz gornje pozicije radio je iz polugarda, a Deliji je u jednom trenutku ispala guma iz usta pa ju je sudac vratio i nastavio borbu.

Nedugo zatim Delija se podigao prvo na koljena, a potom i na noge. Guma mu je ponovno ispala, ali ju je sam vratio u usta. Svjestan da gubi meč, Delija je počeo forsirati direkt bez pripreme i pritom je primio nekoliko kontri. U posljednjih 30 sekundi zadnjim je atomima snage krenuo u seriju i čak pogledao prema semaforu kako bi vidio koliko je vremena ostalo. U završnici je pogodio krošej, ali nije uspio ozbiljnije uzdrmati Spivaca.

Malo je tko očekivao da će borba otići do odluke sudaca, no upravo se to dogodilo. Delija je na koncu izgubio nakon tri runde jednoglasnom odlukom (30-27, 29-28, 29-28), a sudac Dan Miragliotta podigao je ruku Moldavcu koji je tako prekinuo svoj niz poraza.

Deliji je ovo drugi uzastopni poraz nakon što je krajem prošle godine izgubio od Walda Cortesa-Acoste. Pokazalo se i da mu Moldavci ne leže. Ivan Erslan, koji je pomagao Deliji u kampu za meč sa Spivacom, u svom je UFC debiju poražen od jedinog dugog Moldavca u organizaciji, Iona Cutelabe.