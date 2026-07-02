Evo koliko je BiH zaradila nastupom na Mundijalu

Najuspješnije Svjetsko prvenstvo je iza BiH u kojem su po prvi put prošli grupu. Kobni su bili domaćini SAD koji su slavili (2-0) s igračem manje. Fifin budžet za ovo Svjetsko je 871 milijun dolara.

Već sam plasman na završni turnir donio je Bosni i Hercegovini 12,5 milijuna dolara, pri čemu je 2,5 milijuna bilo unaprijed namijenjeno troškovima priprema i organizacije nastupa.

Prolaskom grupe, BiH je zaradila dodatnih 11 milijuna eura. Tu cifru Fifa svima plaća koji uđu u nokaut fazu. Tako je BiH zaradila 23,5 milijuna dolara.