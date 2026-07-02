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Evo koliko je BiH zaradila nastupom na Mundijalu

Piše Filip Sulimanec,
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Evo koliko je BiH zaradila nastupom na Mundijalu
Foto: DARREN YAMASHITA
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Prolaskom grupe, BiH je zaradila dodatnih 11 milijuna eura

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Najuspješnije Svjetsko prvenstvo je iza BiH u kojem su po prvi put prošli grupu. Kobni su bili domaćini SAD koji su slavili (2-0) s igračem manje. Fifin budžet za ovo Svjetsko je 871 milijun dolara. 

Već sam plasman na završni turnir donio je Bosni i Hercegovini 12,5 milijuna dolara, pri čemu je 2,5 milijuna bilo unaprijed namijenjeno troškovima priprema i organizacije nastupa.

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Prolaskom grupe, BiH je zaradila dodatnih 11 milijuna eura. Tu cifru Fifa svima plaća koji uđu u nokaut fazu. Tako je BiH zaradila 23,5 milijuna dolara.

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