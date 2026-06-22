Evo koliko je navijača Hajduka obnovilo pretplatu

Hajduk je prošli tjedan započeo obnovu sezonskih pretplata. Nakon tjedan dana to je učinilo 3000 navijača 'bilih'. Majstor s mora je prošle sezone imao više od 18.000 pretplatnika, a svi oni imaju mogućnost do 30. lipnja obnoviti pretplatu i za nadolazeću sezonu, piše Dalmatinski portal.

Pretplatu je moguće obnoviti online putem sustava za prodaju ulaznica te na fizičkim prodajnim mjestima, u Odjelu za članstvo i Welcome desku na Poljudu.

Sezonska pretplata omogućava mjesto na svim domaćim utakmicama Hajduka u okviru SuperSport HNL te svim europskim utakmicama koje se odigravaju na Poljudu, uključujući:

- kvalifikacijske susrete UEFA Europe League/Conference League

- Play-off UEFA Europe League/Conference League

- grupnu fazu Europe League/Conference League

- sve utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa (osim finala) koje se igraju na stadionu Poljud tijekom sezone 2026./2027.