Majstor s mora je prošle sezone imao više od 18.000 pretplatnika
Evo koliko je navijača Hajduka obnovilo pretplatu
Hajduk je prošli tjedan započeo obnovu sezonskih pretplata. Nakon tjedan dana to je učinilo 3000 navijača 'bilih'. Majstor s mora je prošle sezone imao više od 18.000 pretplatnika, a svi oni imaju mogućnost do 30. lipnja obnoviti pretplatu i za nadolazeću sezonu, piše Dalmatinski portal.
Pretplatu je moguće obnoviti online putem sustava za prodaju ulaznica te na fizičkim prodajnim mjestima, u Odjelu za članstvo i Welcome desku na Poljudu.
Sezonska pretplata omogućava mjesto na svim domaćim utakmicama Hajduka u okviru SuperSport HNL te svim europskim utakmicama koje se odigravaju na Poljudu, uključujući:
- kvalifikacijske susrete UEFA Europe League/Conference League
- Play-off UEFA Europe League/Conference League
- grupnu fazu Europe League/Conference League
- sve utakmice SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa (osim finala) koje se igraju na stadionu Poljud tijekom sezone 2026./2027.
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