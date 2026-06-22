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PRIPREME HAJDUKA

Garcia poveo 24 igrača na Bled, jedan otpisani nije u autobusu

Piše Domagoj Vugrinović,
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Garcia poveo 24 igrača na Bled, jedan otpisani nije u autobusu
Foto: HNK Hajduk

Hajduk će na pripremama odigrati tri utakmice. U utorak, 23. lipnja, od 18.15 sati u Radomlju igra protiv Škendije. Sve susrete osim onoga s Celjem navijači će moći pratiti samo na HDTV-u

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Nogometaši Hajduka otputovali su u ponedjeljak poslijepodne prema Bledu, gdje će tijekom sljedećih devet dana odraditi središnji dio priprema za novu sezonu. Dok će Gonzalo Garcia i njegovi igrači u Sloveniji brusiti formu, na Poljudu iščekuju službenu ponudu ukrajinskog poduzetnika Volodimira Nosova, koja bi mogla postati najveći sponzorski ugovor u povijesti kluba.

Bijeli su ujutro odradili trening na Poljudu, a u 13.30 sati autobusom su krenuli prema Sloveniji. Garcia je na pripreme poveo 24 igrača: Tonija Silića, Ivicu Ivušića, Dantea Stipicu, Davida Fesyuka, Frana Karačića, Luku Hodaka, Darija Marešića, Rona Racija, Marina Skelina, Darija Melnjaka, Šimuna Hrgovića, Mihaela Žapera, Adriona Pajazitija, Adama Hurama, Filipa Krovinovića, Rokasa Pukštasa, Huga Guillamóna, Illiju Kutiju, Nou Skoku, Etnika Brrutija, Roka Brajkovića, Bambu, Michelea Šegu i Marka Livaju.

Foto: HNK Hajduk

S popisa za pripreme izostao jedan od "otpisanih" - Zvonimir Šarlija. Hajduk će tijekom priprema odigrati tri prijateljske utakmice. Prva ga čeka već u utorak, 23. lipnja, kada će od 18.15 sati u Radomlju odmjeriti snage sa Škendijom iz Sjeverne Makedonije. Sve utakmice, osim susreta s Celjem, bit će zatvorene za javnost, a navijači će ih moći pratiti u izravnom prijenosu na HDTV-u.

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Dok momčad radi u Sloveniji, na Poljudu čekaju najavljenu ponudu osnivača grupacije WhiteBIT Volodimira Nosova. Ukrajinski poduzetnik prije tjedan dana najavio je najveću sponzorsku ponudu u Hajdukovoj povijesti, ali službeni dokument još nije stigao u klupske urede. Njegov hrvatski poslovni partner Ivica Pirić izjavio je da je sve spremno te da bi ponuda trebala stići u ponedjeljak ili utorak. Rasplet priče prvotno se očekivao prošlog tjedna, ali se pomaknuo za nekoliko dana.

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