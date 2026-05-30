LIJEPA CIFRA

Evo koliko je zaradio Paris Saint Germain obranom naslova u LP

Piše HINA, Issa Kralj,
Foto: Angelika Warmuth

PSG je u dramatičnom finalu obranio naslov prvaka Europe pobijedivši Arsenal na penale! Pobjeda im je donijela 25 milijuna eura, dok Arsenal kući nosi 18,5 milijuna eura

Nogometaši PSG-a obranili su naslov europskih prvaka i u pravoj drami u kojoj su udarci s bijele točke odlučivali o pobjedniku, pobijedili Arsenal 5-4. Kai Havertz zabio je u 6. minuti za Arsenal, dok je Ousmane Dembele zabio iz penala za PSG u 65. minuti.  Kako do kraja susreta više nije bilo golova odluka je pala udarcima s bijele točke. Presudili su promašaji Ezea i Gabriela koji nisu pogodili gol, dok kod PSG-a nije zabio Mendez.

Foto: Phil Noble

Parižani su podizanjem trofeja u džep pospremili i lijepu cifru. Momčad Luisa Enriquea obranom naslova zaradila je 25 milijuna eura. Arsenal je bio blizu osvajanja prvog naslova europskih prvaka u klupskoj povijesti, a nakon osvojenog drugog mjesta zaradili su 18.5 milijuna eura.

Međutim, taj zarađeni iznos u finalu najelitnijeg europskog natjecanja je samo dio ukupnih prihoda ostvarenih tijekom natjecanja. Tijekom cijelog turnira klubovi primaju isplate za sudjelovanje, rezultate u ligaškoj fazi, prolazak kroz nokaut-runde, vrijednost televizijskih prava na tržištu te na temelju Uefinog koeficijenta uspješnosti. 

Kao rezultat toga, očekuje se da će ukupna zarada konačnog prvaka od natjecanja dosegnuti negdje između 150 milijuna eura što Ligu prvaka čini jednim od najunosnijih turnira u svjetskom sportu.

