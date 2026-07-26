Evo koliko su zaradili Joshua i Prenga nakon borbe u Džedi

Albanski teškaš Kristian Prenga namučio je bivšeg dvostrukog svjetskog prvaka teške kategorije Anthonyja Joshuu. Britanac je na kraju došao do pobjede u svojem prvom meču nakon nesreće u prosincu prošle godine koja se dogodila u Nigeriji, a u kojoj je Joshua izgubio dva bliska prijatelja.

Iako ni jedna ni druga strana nije potvrdila službenu zaradu, mnogi izvori procjenjuju da je nagradi fond za borbu u Džedi iznosio 5.85 milijuna eura. Joshua je, kao veća zvijezda, dobio puno više novca od Prenge. Britanski je boksač navodno dogovorio osnovni honorar od 4.68 milijuna eura, dok je Prengi pripalo 1.17 milijuna eura. Na osnovnu zaradu dodani su i postoci koje su zaradili od prodanih prijenosa meča.

Foto: Ibraheem Abu Mustafa

Inače, Albancu je ovo bio tek drugi poraz u karijeri, a Britancu prva ozbiljnija borba još od one protiv Daniela Duboisa u rujnu 2024. godine. Podsjetimo, Joshua se samo nekoliko dana prije nesreće u Nigeriji borio protiv youtubera Jakea Paula u kojemu je pobjeda, očekivano, pripala upravo Britancu.

