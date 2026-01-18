Evo koliko su zaradili Zubčić i Rodeš nakon sjajnog slaloma

U Wengenu je ovog vikenda na rasporedu bila slalomska utrka u kojoj su nastupila četiri hrvatska predstavnika. Samuel Kolega startao je 19., Filip Zubčić 28., Istok Rodeš 31. i Tvrtko Ljutić 67. Nakon sjajne prve vožnje, Filip Zubčić i Istok Rodeš završili su među top deset i izborili drugu vožnju.

Pokretanje videa... 00:23 Filip Zubčić | Video: Hrvatski skijaški savez

'Zubo' je na kraju završio sedmi, zaostao je dvije sekunde i devet stotinki za vodećim Atleom Lieom McGrathom. Naš ponajbolji skijaš u posljednje vrijeme nije u najboljoj formi, a ovo je Zubčićev prvi bolji rezultat sezone nakon što je u Leviju završio na 18. mjestu i trećeg mjesta u Cooper Mountainu. Prve bodove u slalomu ove sezone upisao je i Istok Rodeš koji je utrku u Wengenu završio na 19. mjestu.

Nakon osvojenog sedmog mjesta u slalomu, Zubčić je osvojio 36 bodova u Svjetskom kupu. Rezultat među najboljih deset skijaša donosi mu i određenu zaradu, točnije, 5820 eura. Time je ovosezonsku zaradu ukupno povećao na nešto više od 23 tisuće eura.

Foto: Lisi Niesner

Osim Zubčića, naš drugi predstavnik u drugoj vožnji Istok Rodeš nakon osvojenog 19. mjesta zaradio je 1455 eura.

McGrath je pobijedio ispred Brazilca Lucasa Braathena (+0.47) i sunarodnjaka Henrika Kristoffersena (+0.81). McGrath je sada vodeći u slalomu s 372 boda ispred Braathena (351) i Francuza Clementa Noela (343). Samuel Kolega je 27. s 63 boda, a Zubčić 30. s 49 bodova.

U ukupnom poretku Švicarac Marco Odermatt vodi s 1105 bodova ispred Braathena (618). Zubčić je 35. sa 132 boda.