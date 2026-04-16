Evo nove rang-ljestvice FNC-a! Kubanac ostvario najveći pad

Na FNC-u u Ljubljani hrvatska je scena izgubila još dva prvaka u najpopularnijoj domaćoj MMA organizaciji. Nažalost, Ivan Sičaja izgubio je od Eduarda Kexela i predao mu pojas u perolakoj kategoriji, dok je Matej Batinić nakon šest rundi titulu najboljeg u poluteškoj kategoriji prepustio Jakobu Nedohu. Nakon priredbe došlo je i do promjena na rang-listama.

U bantam kategoriji korak prema napadu na titulu napravio je Fran Luka Đurić, koji se pomaknuo na mjesto drugog izazivača. Prije njega ondje je bio Slovenac Rok Krušić, no on je u Ljubljani izgubio od Poljaka Bartosza Wojcikiewicza. Poljak je sada treći izazivač, dok je Krušić na četvrtom mjestu. U perolakoj kategoriji cijela ostala divizija pomaknula se korak prema dolje jer je Kexel postao prvak u prvom nastupu u toj kategoriji.

Tomislav Sičaja u posljednjem je nastupu slavio brutalnim nokautom, no nije se pomaknuo na rang-listi pa je ostao na četvrtom mjestu. Ipak, u toj kategoriji napredak je ostvario Andrija Stanković, koji je nakon tri runde pravog rata slavio protiv Antonija Budimira. Stanković je sada deveti izazivač, a Budimir deseti.

Kao i u perolakoj, slična situacija ponovila se u poluteškoj kategoriji. Batinić skliznuo je s prvaka na mjesto prvog izazivača, a iza njega se našao Poljak Bratek Gladkowicz, koji je u Ljubljani "rear naked chokeom" završio Andresa Ramosa. Kubanac sa slovenskim državljanstvom nakon tri poraza u nizu pao je za sedam pozicija i sada je osmi izazivač kategorije.