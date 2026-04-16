VELIKE PROMJENE

Evo nove rang-ljestvice FNC-a! Kubanac ostvario najveći pad

Piše Domagoj Vugrinović

Piše Domagoj Vugrinović,
Najveći pad na rang-ljestvici ostvario je Andres Ramos koji je s pozicije prvog izazivača pao na osmu poslije poraza u Ljubljani

Admiral

Na FNC-u u Ljubljani hrvatska je scena izgubila još dva prvaka u najpopularnijoj domaćoj MMA organizaciji. Nažalost, Ivan Sičaja izgubio je od Eduarda Kexela i predao mu pojas u perolakoj kategoriji, dok je Matej Batinić nakon šest rundi titulu najboljeg u poluteškoj kategoriji prepustio Jakobu Nedohu. Nakon priredbe došlo je i do promjena na rang-listama.

U bantam kategoriji korak prema napadu na titulu napravio je Fran Luka Đurić, koji se pomaknuo na mjesto drugog izazivača. Prije njega ondje je bio Slovenac Rok Krušić, no on je u Ljubljani izgubio od Poljaka Bartosza Wojcikiewicza. Poljak je sada treći izazivač, dok je Krušić na četvrtom mjestu. U perolakoj kategoriji cijela ostala divizija pomaknula se korak prema dolje jer je Kexel postao prvak u prvom nastupu u toj kategoriji.

Tomislav Sičaja u posljednjem je nastupu slavio brutalnim nokautom, no nije se pomaknuo na rang-listi pa je ostao na četvrtom mjestu. Ipak, u toj kategoriji napredak je ostvario Andrija Stanković, koji je nakon tri runde pravog rata slavio protiv Antonija Budimira. Stanković je sada deveti izazivač, a Budimir deseti.

ŠIKANIRANJE PRVAKA Nevjerojatno! Teškaški prvak propustio UFC u Londonu jer ga se nitko nije sjetio pozvati
Kao i u perolakoj, slična situacija ponovila se u poluteškoj kategoriji. Batinić skliznuo je s prvaka na mjesto prvog izazivača, a iza njega se našao Poljak Bratek Gladkowicz, koji je u Ljubljani "rear naked chokeom" završio Andresa Ramosa. Kubanac sa slovenskim državljanstvom nakon tri poraza u nizu pao je za sedam pozicija i sada je osmi izazivač kategorije.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura
NE FALI NI PTIČJEG MLIJEKA

FOTO U ovoj palači Ronaldo živi sa zaručnicom Georginom u Rijadu. Vrijedi 14 milijuna eura

Cristiano Ronaldo produžio je ugovor s Al Nassrom do 2027. godine i maksimalno iscijedio svog poslodavca. Uz plaću i razne bonuse, zaradit će oko pola milijarde eura! Uz to je dobio i privatni avion, 16 ljudi koji će raditi za njega, 15 posto vlasništva u klubu i bit će ambasador Svjetskog prvenstva 2036. godine. Legendarni Portugalac i njegova obitelj ostaju živjeti u Rijadu, a nedavno su uselili u novu vilu
Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka
SVE SE ZNA

Borba za vječnost: Ovo su parovi polufinala Lige prvaka

Utakmice polufinala igrat će se 28. i 29. travnja, dok su uzvrati na rasporedu 5. i 6. svibnja

