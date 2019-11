Evo petrodolara: Saudijci dali 30 milijuna za Barcelonu i Real

Španjolski nogometni Superkup igrat će se ove sezone u Saudijskoj Arabiji te će prvi put u njemu sudjelovati četiri momčadi, a ne dvije kao što je bio slučaj u 37 godina dugoj povijesti tog natjecanja.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

U polufinalu će se sastati Barcelona i Atletico Madrid te Real Madrid i Valencia odlučeno je na ždrijebu održanom u ponedjeljak u sjedištu Španjolskog nogometnog saveza.

Natjecanje će se igrati u obliku "Final Foura". Barcelona nastupa kao lanjski osvajač prvenstva, Valencia kao pobjednik kupa, a Atletico i Real Madrid kao drugoplasirana i trećeplasirana momčad prvenstva. Polufinala će se igrati 8. i 9. siječnja, a finale 12. siječnja. Neće biti utakmice za treće mjesto.

- Vidjet ćemo u kakvoj će formi biti svaka od ekipa nakon božićnih i novogodišnjih praznika. No uvijek je dobro kada se može osvojiti nova titula - izjavio je Sergio Ramos, kapetan Real Madrida.

Za domaćinstvo je konkurirao i Katar, no na kraju će Saudijska Arabija ugostiti najtrofejnije momčadi Španjolske. Iduća tri Superkupa također će se igrati u toj azijskoj zemlji, jednom od najvećih svjetskih izvoznika nafte.

Saudijska Arabija bi trebala platiti 30 milijuna eura Španjolskom nogometnom savezu, od čega će 15 milijuna eura podijeliti četiri kluba, izvijestile su novine AS.

Domaćinstvo ove zemlje držalo se u tajnosti do posljednjeg trenutka zbog pritiska organizacija poput Amnesty Internationala koji optužuje Saudijsku Arabiju za kršenje ljudskih prava, posebno prava žena.

- Nogomet je način transformiranja saudijskog društva. Novac je bio isti i u drugim zemljama koje su bile kandidati, no bilo nam je važno da se dječaci i djevojčice razvijaju kroz nogomet u Saudijskoj Arabiji - izjavio je predsjednik Španjolskog nogometnog saveza Luis Rubiales na predstavljanju novog Superkupa.

On i predstavnik Saudijske Arabije rekli su kako će utakmicama na stadionu prisustvovati žene. Predstavnik je dodao da sve više žena sudjeluje u aktivnostima sportskih institucija u Saudijskoj Arabiji.

- Španjolska želi 2030. godine s Portugalom organizirati Svjetsko prvenstvo, pa se nastojimo internacionalizirati, proširiti svoj imidž. Želimo surađivati s ostalim nogometnim savezima što traži FIFA pa smo potpisali trogodišnji ugovor sa savezom Saudijske Arabije - dodao je Rubiales.

Rekao je kako su nogometaši zatražili da destinacija ne bude daleka, sa što kraćim letom.

- I zato smo odabrali Saudijsku Arabiju, let do tamo traje 5 sati i 15 minuta, a do nekih drugih zemalja u toj regiji trajao bi duže - izjavio je Rubiales.

Svjestan je da će španjolska publika možda loše reagirati na odluku igranja u zemlji optuženoj za kršenje ljudskih prava, no rekao je kako će španjolski savez dobiveni novac uložiti u razvoj podmlatka u Španjolskoj, u ženski i mali nogomet. Španjolska je jedna od zemalja s najrazvijenijim ženskim nogometom na svijetu, čije utakmice prate deseci tisuća gledatelja.

Klubovi koji sudjeluju zaradit će više novca nego da igraju u Španjolskoj. Odluku su saznali prije tri tjedna te ju prihvatili.

Pobjednik Superkupa trebao bi dobiti dodatnih 2 milijuna eura, a finalist 1,4 milijuna iz nagradnog fonda. Ostale ekipe bit će nagrađene s po 1 milijun eura.

Španjolski Superkup igrao se od 1982. godine uvijek u Španjolskoj između osvajača prvenstva i osvajača kupa. O pobjedniku bi odlučivali u dvjema utakmicama, na svom terenu i u gostima. No prošle sezone, u kolovozu 2018. godine Barcelona i Sevilla odigrale su jednu utakmicu u gradu Tanger u Maroku. Tada je prvi put u jednoj službenoj utakmici u Španjolskoj korišten VAR.

Ovo će biti druga sezona zaredom da se Superkup igra izvan Španjolske, nakon Afrike igrat će se u Aziji. Barcelona je najviše puta osvojila Superkup, 13 puta. Real Madrid ima 10 titula, Atletico dvije, a Valencia jednu. (dk)