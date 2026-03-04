Evo s kojim adutima u Jadranski derbi idu Hajduk i Rijeka: Garcia stavlja specijalista za Kup...

Hajduk i Rijeka sastaju se po četvrti put ove sezone. U prethodne tri utakmice imaju po pobjedu i remi, a četvrta, koja se igra na Rujevici večeras od 20 sati, nosi najveći ulog - prolaz u polufinale Kupa i nadu za kraj sezone s trofejem u rukama.

Dosadašnja tri derbija odigrana su s povišenim tenzijama, pogotovo zadnji, u kojem je Dario Bel podijelio tri crvena kartona. Ovoga puta nema popravnog - pobjednik uzima sve.

- Svaka je utakmica važna, u Kupu želimo proći dalje jer je to prilika da idemo u Europu s puno bolje pozicije, a što se tiče lige, u nedjelju je derbi koji želimo pobijediti. Ako izgubimo, Dinamo će nam odmaći na veliku razliku - kaže Gonzalo Garcia, koji ima dosta problema oko sastava.

Nema mu Ivušića, Šarlije, Almene, Durdova, Sigura..., a mora malo i osvježiti momčad jer ga u nedjelju čeka derbi s Dinamom.

- Igrači uvijek misle da mogu, ja sam tu da procijenim koliko su fizički i psihički spremni. Moramo biti pametni, napravit ću nekoliko promjena, ne previše..., ali moramo malo osvježiti momčad - kazao je trener Hajduka, koji bi, prema neslužbenim informacijama, u odnosu na utakmicu u Varaždinu mogao mijenjati na lijevom boku i u vršku napada.

Hrgović je na osam uzastopnih utakmica i dobro će mu doći pauza uoči Dinama, pa bi umjesto njega mogao startati Melnjak. Tko zna, možda je Garcia čuo i priču o Melnjaku i Kupu pa je krenuo za tim da je Dario u zadnja dva finala Kupa koja je Hajduk osvojio zabio tri gola - Rijeci i Šibeniku. Druga promjena trebala bi se dogoditi u špici, Šego bi mogao ući umjesto Livaje jer će na Rujevici od prve minute trebati odgovoriti trkom i agresijom, a Livaji nakon pet uzastopnih utakmica treba svježine za nedjeljni derbi s Dinamom.

Rijeka je s druge strane umorna od ritma četvrtak - nedjelja, ali nema joj druge, i ona mora spašavati sezonu prolaskom dalje u Kupu. Dobra vijest je da je Victor Sanchez izašao iz bolnice i da bi večeras trebao sjediti na klupi, a i nekoliko igrača su odmorili za vikend u domaćoj pobjedi protiv Lokomotive.

Ako ne bude nepredviđenih okolnosti, večeras će na golu krenuti Zlomislić, ispred njega Oreč, Majstorović, Radeljić i Devetak, u vezi Barco i Dantas, ispred njih Fruk, na bokovima Gojak i Vignato i u vršku napada Adu Adjei.

- Očekujemo fizički jako zahtjevnu utakmicu, želimo je okrenuti u ritam koji nama odgovara. Rijeka je jaka imaju dosta kvalitetnih igrača, dosta mijenjaju i nikad ne znaš u kojoj će formaciji istrčati. Teško je igrati protiv njih, agresivni su, ne daju ti prostora, a sami se dobro adaptiraju na utakmicu - kazao je Garcia.

Rijeka, pak, ima svoju računicu.

- Hajduk imaj jasan stil koji je nama poznat. Na zadnjoj utakmici se vidjelo da naš plan igre jako dobro funkcionira. Mi u utakmicu ulazimo s iskustvom prethodnih utakmica, točno znamo što nas čeka. Znamo da, kada Hajduku plan igre ili rješenja ne funkcioniraju, imaju ključnog igrača poput Livaje kojega pokušavaju pronaći kako bi kreirali prilike. Spremni smo na sve njihove taktičke varijante, ali i na to da im zatvorimo taj kanal - kazao je pomoćni trener Rijeke Ramiro Munoz i dodao:

- Znamo da je derbi poseban a igranje doma, uz podršku navijača je naša prednost. Ključna stvar je fokus, tijekom 90, 120 minuta ili penala, što god bude potrebno. Ne smijemo dopustiti da sudačke odluke utječu na naš plan igre, 'Mister' je u svlačionici i na konferenciji jasno rekao da nismo izgubili od Hajduka u gostima zbog suca, nego zbog vlastitih pogrešaka. To ne želimo ponoviti.

Hajduk ima problem realizacije, pokazalo se to i u Varaždinu, i ranije, protiv Rijeke... U cijeloj sezoni zabili su jedan jedini gol izvan suparničkog kaznenog prostora i niti jedan iz slobodnog udarca...

- Stvaramo dosta prilika, baš dosta, 28 u zadnjoj utakmici... na žalost ne završavamo ih i to je problem. Moramo biti gladni, moramo ubijati za svaki gol... Radimo dosta na realizaciji, na prekidima, upozoravamo da svi koji su na terenu moraju raditi isto jer utakmica nije solo koncert, mora biti discipline... Ali moram naglasiti i da nismo baš najsretnija momčad na planeti, a ni najviša... Kup je na sve ili ništa, mi idemo po sve. Idemo dati sve od sebe - kazao je Garcia, a njegov sunarodnjak iz Rijeke zaključio:

- Želimo napredovati u svim fazama igre: napadu, obrani, tranziciji i prekidima. Obrana je jedan od temelja pobjede, što si bliže čistoj mreži, to si bliže pobjedi. Hvalimo igrače jer su jako fokusirani na naš defenzivni model kako bi protivniku dopustili što manje prilika, i sutra idemo ponovno na to, nula u obrani nas vodi korak bliže polufinalu.