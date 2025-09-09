Evo što Hrvatskoj treba da bude nositelj na Svjetskom prvenstvu

Još jedna rapsodija Hrvatske, ovaj put na Maksimiru protiv Crne Gore (4-0), pokazala je kako bi, na što i nismo baš naviknuli, 'vatreni' mogli bez stresa i neizvjesnosti izboriti Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Često smo čekali do posljednjeg kola pa proživljavali dramu, no ove kvalifikacije drugačije su od ostalih. Vatreni su u prva četiri kola, s gol razlikom 17-1, pokazali svima klasu i kvalitetu i koliko odskaču od ostatka skupine.

Sljedeće okupljanje na rasporedu je za mjesec dana, a tada nas čeka ključna utakmica koja će definirati puno toga. Vatreni će 9. listopada gostovati u Pragu kod Češke, našeg najvećeg konkurenta za prvo mjesto. Ako pobijedimo ili izvučemo remi, napravit ćemo veliki korak ka plasmanu na SP, ali nećemo ga još matematički osigurati. Morat ćemo čekati do studenog i završnice kvalifikacija jer prvi kriterij nije međusobni omjer, već gol-razlika.

Utakmica u Pragu neće biti ključna samo što se tiče plasmana na Mundijal, već i za naše želje o mjestu u prvoj jakosnoj skupini u ždrijebu za Svjetsko prvenstvo koje donosi lakše protivnike u grupnoj fazi. Podsjetimo, 12 je nositelja, domaćini Kanada, SAD i Meksiko popunili su tri mjesta, a preostalih devet pripast će najbolje rangiranim reprezentacijama na Fifinoj ljestvici.

Sjajna je vijest što naši reprezentativci nakon rujanskog ciklusa drže upravo devetu poziciju, posljednju koja vodi u prvu jakosnu skupinu. Nju smo zaradili zahvaljujući senzacionalnom porazu Njemačke od Slovačke (2-0), koja je izgubila 18 bodova i tako nam omogućila da ju prestignemo s 1714 bodova. No, bit će poprilično teško i zadržati to toliko željeno deveto mjesto.

Ovisimo sami o sebi i uvjet za to je da pobijedimo sve četiri utakmice do kraja kvalifikacija. To ne bi trebalo biti problem protiv Farskih otoka, Gibraltara pa i Crne Gore u Podgorici, ali Češka je ta koja nam može zagorčati planove. Upravo zato će utakmica u Pragu biti ključna za naše ambicije, ako kiksamo, vrlo vjerojatno ćemo skliznuti s devete pozicije jer nam konkurencija puše za vratom.

Na desetom mjestu je Italija koja ima četiri boda manje, ali ona mora osvojiti svoju skupinu, trenutno je na drugom mjestu, iza Norveške. Prema trenutnom stanju, prvi konkurent nam je Maroko s 1706 bodova, koji je već osigurao Svjetsko prvenstvo, no njegov problem je što do kraja kvalifikacija ima tek jednu utakmicu pa neće imati šansu nastaviti skupljati bodove. Očekuju ga jedino prijateljski susreti, no oni donose osjetno manje bodova. Devetoj poziciji nada se i Njemačka koja ima 1704 boda.

Hrvatska je protutnjala skupinom u prva četiri kola i na korak je od Mundijala, ali bilo bi lijepo kada bi se dograbili i prve jakosne skupine, što bi nam olakšalo put na prvenstvu. Sve je u našim rukama...