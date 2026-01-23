Obavijesti

RANE KALKULACIJE

Evo što Hrvatsku čeka do kraja turnira i što nam treba za prolaz

Piše Petar Božičević,
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - ISLAND 30-29 Pobjeda nas vraća u živu borbu za polufinale, do kraja nas čekaju tri utakmice, ali jednu utakmicu drugih reprezentacija pratit ćemo s posebnom pozornošću!

Hrvatska se pobjedom protiv Islanda (30-29) vratila u borbu za polufinale Europskog rukometnog prvenstva. Naši rukometaši do kraja druge faze igraju još tri utakmice, a jednu utakmicu drugih reprezentacija pratit ćemo s posebnom pozornošću. 

Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće... 01:41
Rukometaši: Nismo potonuli, za nas prvenstvo tek sada kreće... | Video: 24sata/Sanjin Strukić/Pixsell

Hrvatska je stigla do dva boda u skupini 2 druge faze turnira, a iduću utakmicu igra protiv Švicarske u nedjelju (20.30). Nakon te utakmice naši igraju protiv Slovenije 27. siječnja u 18 sati, a u istom terminu Hrvatska igra protiv Mađarske dan kasnije. 

U nedjelju se sastaju i Island protiv Švedske, a ta je utakmica vrlo važna za Hrvatsku. Zašto? Zato što bi u slučaju pobjede Islanda tri reprezentacije mogle imati po osam bodova (Hrvatska, Island i Švedska), a momčad Dagura Sigurdssona u tom slučaju ima lošu gol razliku (-7). Da pojednostavnimo, Hrvatska će u nedjelju navijati za Šveđane jer bi u tom slučaju ovisila sama o sebi na putu do polufinala. 

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Za polufinale će Hrvatskoj vjerojatno trebati sve pobjede do kraja, uz pobjedu Švedske protiv Islanda. Naravno, tu su i ostale reprezentacije u skupini, ali dojam je da su Švedska, Hrvatska i Island najkvalitetnije u ovoj skupini. 

Raspored Hrvatske do kraja turnira:

  • Švicarska - HRVATSKA 25.01. 20.30
  • Slovenija - HRVATSKA 27.01. 18.00
  • HRVATSKA - Mađarska 28.01. 18.00

