Evo što Hrvatsku čeka do kraja turnira i što nam treba za prolaz

Hrvatska se pobjedom protiv Islanda (30-29) vratila u borbu za polufinale Europskog rukometnog prvenstva. Naši rukometaši do kraja druge faze igraju još tri utakmice, a jednu utakmicu drugih reprezentacija pratit ćemo s posebnom pozornošću.

Hrvatska je stigla do dva boda u skupini 2 druge faze turnira, a iduću utakmicu igra protiv Švicarske u nedjelju (20.30). Nakon te utakmice naši igraju protiv Slovenije 27. siječnja u 18 sati, a u istom terminu Hrvatska igra protiv Mađarske dan kasnije.

U nedjelju se sastaju i Island protiv Švedske, a ta je utakmica vrlo važna za Hrvatsku. Zašto? Zato što bi u slučaju pobjede Islanda tri reprezentacije mogle imati po osam bodova (Hrvatska, Island i Švedska), a momčad Dagura Sigurdssona u tom slučaju ima lošu gol razliku (-7). Da pojednostavnimo, Hrvatska će u nedjelju navijati za Šveđane jer bi u tom slučaju ovisila sama o sebi na putu do polufinala.

Za polufinale će Hrvatskoj vjerojatno trebati sve pobjede do kraja, uz pobjedu Švedske protiv Islanda. Naravno, tu su i ostale reprezentacije u skupini, ali dojam je da su Švedska, Hrvatska i Island najkvalitetnije u ovoj skupini.

Raspored Hrvatske do kraja turnira:

Švicarska - HRVATSKA 25.01. 20.30

Slovenija - HRVATSKA 27.01. 18.00

HRVATSKA - Mađarska 28.01. 18.00