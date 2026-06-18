Evo što poraz od Engleske znači za šanse Hrvatske u prolaz dalje

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom kolu skupine L od Engleske 4-2. Pogotke za Englesku postigli su Jude Bellingham, Marcus Rashford i dvaput Harry Kane, dok su za Hrvatsku pogađali Martin Baturina i Petar Musa. Ostala je i kontroverzija oko ponavljanja Kaneova penala jer je Livaković prerano napustio gol-crtu. Kako bilo, Hrvatska će u drugom kolu protiv nominalno najslabijeg protivnika, Paname, tražiti prve bodove na ovom Mundijalu. Ta utakmica je na rasporedu sljedeći tjedan 24. lipnja u 1 sat nakon ponoći.

Prema analizi FootballMeetsData, Engleska je ovom pobjedom napravila velik korak prema plasmanu u nokaut-fazu, ali i osvajanju skupine L. Prema njihovim izračunima, izgledi za osvajanje skupine porasli su joj za 29,5 postotnih bodova, dok sada ima 94 posto izgleda za prolazak.

Hrvatski izgledi pali su za 27,5 postotnih bodova. Budući da Gana i Panama još nisu odigrale svoju utakmicu, njihove su trenutačne mogućnosti znatno manje. Pozitivna je vijest da Hrvatska i dalje ima 67 posto izgleda za osvajanje drugog mjesta. Gana ima 20 posto, a Panama samo osam posto. Hrvatska ima 24 posto izgleda za treće mjesto, dok Gana ima 47 posto.

England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 make a huge step towards winning Group L! pic.twitter.com/6XoRa5uReg — Football Meets Data (@fmeetsdata) June 17, 2026

Zabrinjavaju projekcije uoči naše utakmice, a nakon što je DR Kongo uzeo bod Portugalu, prema kojima je hrvatska skupina među izjednačenijima na Mundijalu, pa postoji veća mogućnost da trećeplasirana momčad neće proći dalje. Kada se uzmu u obzir sve skupine, skupina L treća je od kraja s 60 posto izgleda da će njezina trećeplasirana momčad proći dalje. Manje izglede imaju samo momčadi iz skupina J i G. U skupini J oni iznose 57 posto, a u skupini G 46 posto. Podsjetimo samo osam najboljih trećih ide dalje.