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Evo što poraz od Engleske znači za šanse Hrvatske u prolaz dalje

Piše Domagoj Vugrinović,
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Evo što poraz od Engleske znači za šanse Hrvatske u prolaz dalje
SP 2026 Susret Engleske i Hrvatske na Svjetskom prvenstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prema analziama hrvatska skupina je među izjednačenijima na Mundijalu, pa postoji veća mogućnost da trećeplasirana momčad neće proći dalje

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Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom kolu skupine L od Engleske 4-2. Pogotke za Englesku postigli su Jude Bellingham, Marcus Rashford i dvaput Harry Kane, dok su za Hrvatsku pogađali Martin Baturina i Petar Musa. Ostala je i kontroverzija oko ponavljanja Kaneova penala jer je Livaković prerano napustio gol-crtu. Kako bilo, Hrvatska će u drugom kolu protiv nominalno najslabijeg protivnika, Paname, tražiti prve bodove na ovom Mundijalu. Ta utakmica je na rasporedu sljedeći tjedan 24. lipnja u 1 sat nakon ponoći.

Prema analizi FootballMeetsData, Engleska je ovom pobjedom napravila velik korak prema plasmanu u nokaut-fazu, ali i osvajanju skupine L. Prema njihovim izračunima, izgledi za osvajanje skupine porasli su joj za 29,5 postotnih bodova, dok sada ima 94 posto izgleda za prolazak.

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Hrvatski izgledi pali su za 27,5 postotnih bodova. Budući da Gana i Panama još nisu odigrale svoju utakmicu, njihove su trenutačne mogućnosti znatno manje. Pozitivna je vijest da Hrvatska i dalje ima 67 posto izgleda za osvajanje drugog mjesta. Gana ima 20 posto, a Panama samo osam posto. Hrvatska ima 24 posto izgleda za treće mjesto, dok Gana ima 47 posto.

Zabrinjavaju projekcije uoči naše utakmice, a nakon što je DR Kongo uzeo bod Portugalu, prema kojima je hrvatska skupina među izjednačenijima na Mundijalu, pa postoji veća mogućnost da trećeplasirana momčad neće proći dalje. Kada se uzmu u obzir sve skupine, skupina L treća je od kraja s 60 posto izgleda da će njezina trećeplasirana momčad proći dalje. Manje izglede imaju samo momčadi iz skupina J i G. U skupini J oni iznose 57 posto, a u skupini G 46 posto. Podsjetimo samo osam najboljih trećih ide dalje.

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