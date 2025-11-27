Evo što Rijeci treba da izbori proljeće u Konferencijskoj ligi

Rijeci je ovo peti put da igra grupnu fazu europskog natjecanja, ali nikada u svojoj povijesti nije iskusila proljeće u Europi. Ove sezone pruža joj se velika prilika.

Pokretanje videa... 02:09 Golovi na utakmici Rijeka - Hajduk 5:0 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Riječani su remizirali s AEK-om iz Larnace (0-0) u četvrtom kolu Konferencijske lige i došli do petog boda. Trenutačno se nalaze na 24. poziciji, posljednjoj koja vodi u eliminacijsku fazu.

Prema nekim prognozama, sedam bodova trebalo bi biti dovoljno za prolazak dalje, a kako su do kraja ligaške faze preostala još dva kola, Rijeci će možda biti dovoljna i dva remija. Prošle sezone samo je jedan klub ispao sa sedam bodova, bio je to škotski Hearts, koji je imao najlošiju gol-razliku.

Rijeka: Utakmica 4. kola Konferencijjske lige Rijeka-Larnaca. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Hrvatski prvak već u sljedećem kolu, 11. prosinca na Rujevici, ima priliku napraviti veliki korak prema europskom proljeću. Dolazi im slovensko Celje, a pobjedom bi stigli nadomak eliminacijske faze Konferencijske lige. Ako pak to ne uspiju, popravni ispit imat će na gostovanju kod Šahtara, 18. prosinca, u posljednjem kolu ligaške faze natjecanja.

Kako god, Rijeka ima sve u svojim rukama i veliku priliku izboriti europsko proljeće. Prvi put u povijesti.