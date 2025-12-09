Evo što se događa s Frukovim transferom. Bara se sastao s čelnicima Arsenala i Atletica...

Prvo ime Rijeke već je neko vrijeme Toni Fruk (24), nosi Rijeku što u domaćem prvenstvu, što u Europi, a njegov bi transfer mogao postati najveći u klubu s Rujevice, a možda i među najvećima u HNL-u. U ponedjeljak je stigla vijest kako je potpisao za Niagara agenciju, odnosno kako će u budućnosti surađivati s Andyjem Barom što je u mnogim očima samo jedno - veliki izlazni transfer.

Hrvatskim eterom prolomila se vijest kako je na pragu prelaska u Arsenal, a kako doznaju 24sata, treba ipak malo stati na loptu. Da, 'topnici' znaju kvalitete Tonija Fruka iz Rijeke, ali i iz hrvatske nogometne reprezentacije, a njegov menadžer Andy Bara bio je u Londonu što je potaknulo medije da spoje Fruka i klub iz Londona.

Trenutačno je to long shot, naravno da prate Fruka, ali sama realizacija je još daleko, iako je svakako interesantno čuti da ga motre. U toj je priči na svoj način i Atletico Madrid jer je Bara odradio sastanak i sa sportskim direktorom Mateuom Alemanyjem koji također zna kakve kvalitete ima Toni i prati što on radi u Rijeci. Ali transfer na pomolu? Polako.