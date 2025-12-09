Obavijesti

Sport

Komentari 8
DOZNAJEMO

Evo što se događa s Frukovim transferom. Bara se sastao s čelnicima Arsenala i Atletica...

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Evo što se događa s Frukovim transferom. Bara se sastao s čelnicima Arsenala i Atletica...
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trenutačno je to long shot, naravno da prate Fruka, ali sama realizacija je još daleko, iako je svakako interesantno čuti da Tonija Fruka (24) motre europski velikani

Prvo ime Rijeke već je neko vrijeme Toni Fruk (24), nosi Rijeku što u domaćem prvenstvu, što u Europi, a njegov bi transfer mogao postati najveći u klubu s Rujevice, a možda i među najvećima u HNL-u. U ponedjeljak je stigla vijest kako je potpisao za Niagara agenciju, odnosno kako će u budućnosti surađivati s Andyjem Barom što je u mnogim očima samo jedno - veliki izlazni transfer.

TRANSFER U NAJAVI? Toni Fruk mijenja agenta. Angažirao je Andyja Baru
Toni Fruk mijenja agenta. Angažirao je Andyja Baru

Hrvatskim eterom prolomila se vijest kako je na pragu prelaska u Arsenal, a kako doznaju 24sata, treba ipak malo stati na loptu. Da, 'topnici' znaju kvalitete Tonija Fruka iz Rijeke, ali i iz hrvatske nogometne reprezentacije, a njegov menadžer Andy Bara bio je u Londonu što je potaknulo medije da spoje Fruka i klub iz Londona.

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Trenutačno je to long shot, naravno da prate Fruka, ali sama realizacija je još daleko, iako je svakako interesantno čuti da ga motre. U toj je priči na svoj način i Atletico Madrid jer je Bara odradio sastanak i sa sportskim direktorom Mateuom Alemanyjem koji također zna kakve kvalitete ima Toni i prati što on radi u Rijeci. Ali transfer na pomolu? Polako.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
Luka Modrić o pozivu koji mu je promijenio život. 'Suze naviru. Žena govori: ti nisi normalan'
NAJVEĆI TRENUTAK KARIJERE

Luka Modrić o pozivu koji mu je promijenio život. 'Suze naviru. Žena govori: ti nisi normalan'

Luka Modrić otkriva kako je saznao da je osvojio Zlatnu loptu, dok je mislio da će nagradu uzeti Messi ili Ronaldo. Njegova nevjerojatna sezona s Realom i reprezentacijom očarala je sve
Torino - Milan 2-3: Rossoneri preokretom do pobjede. Pulišić i Modrić opet na vrhu Serie A
KAKVA UTAKMICA

Torino - Milan 2-3: Rossoneri preokretom do pobjede. Pulišić i Modrić opet na vrhu Serie A

TORINO - MILAN 2-3 Pulišić je u igru ušao u 66., a već minutu kasnije slavio je izjednačujući gol Milana. U 76. Amerikanac je donio i potpuni preokret za pobjedu Rossonera nakon ispadanja iz Kupa

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025