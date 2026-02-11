Obavijesti

DOGOVORILI PRIJATELJSKE

Evo tko će Engleze pripremati za Hrvatsku prije utakmice na SP-u

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Evo tko će Engleze pripremati za Hrvatsku prije utakmice na SP-u
Foto: Peter Cziborra/REUTERS

Na Svjetskom prvenstvu Engleska je smještena u skupinu L gdje se nalazi i Hrvatska. Uz taj europski dvojac u skupini se nalaze Gana i Panama

Engleska nogometna asocijacija službeno je obznanila da će engleska reprezentacija tijekom lipnja, u posljednjim pripremama za Svjetsko prvenstvo, odigrati prijateljske utakmice protiv Kostarike i Novog Zelanda.

Poznato je da će Engleska ta dva susreta odigrati na Floridi, kao i datumi odigravanja dvoboja. Protiv Novog Zelanda će sastav kojeg vodi njemački stručnjak Thomas Tuchel igrati 6. lipnja, a protiv Kostarike četiri dana kasnije. Gradovi domaćini još uvijek nisu poznati.

Na Svjetskom prvenstvu Engleska je smještena u skupinu L gdje se nalazi i Hrvatska. Uz taj europski dvojac u skupini se nalaze Gana i Panama. Hrvatska i Engleska će igrati u prvom kolu skupine L, 17. lipnja na stadionu gdje igraju Dallas Cowboys.

Engleska je kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo obavila tako što je pobijedila u svih osam utakmica.

U vrijeme kada će Engleska igrati protiv Novog Zelanda i Kostarike, hrvatski nogometaši će imati testove protiv Belgije u Rijeci te protiv Slovenije u Varaždinu. Ranije će na američkoj turneji, tijekom ožujka, Hrvatska igrati protiv dva južnoamerička nogometna uglednika, Kolumbije i Brazila. Engleska će u ožujku igrati protiv Urugvaja i Japana.

