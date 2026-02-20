Evo tko će zamijeniti Joška Jeličića u emisiji MAXSporta

Joško Jeličić posljednje je dvije godine bio zaštitno lice i stručni komentator MAXSporta u emisiji Studio HNL. Često je svojim kontroverznim komentarima dizao buru u javnosti i izazivao osudu, a posljednji na račun Našeg Hajduka izazvali su žestoku reakciju splitskog kluba. Zbog svega toga se Hrvatski Telekom javno ispričao Hajduku i ogradio od stavova svog stručnog komentatora.

No, Jeličića više nećemo gledati u HNL emisiji. Bivši nogometaš Hajduka i Dinama našao se u središtu pozornosti nakon što je DORH podignuo optužnicu protiv njega zbog lažnog iskaza na svjedočenju u suđenju braći Mamić za izvlačenje novca iz Dinama u travnju 2016. godine, a Hrvatski Telekom, vlasnik MAXSporta, odlučio je raskinuti s njim poslovnu suradnju.

Foto: MAXSport/screenshot

U emisiji ostaje Domagoj Abramović, koji je zamijenio Hrvoja Vejića, a kako doznajemo, umjesto Jeličića bi trebao uskočiti bivši trener Osijeka Zoran Zekić (51), koji je bez trenerskog angažmana još od kolovoza prošle godine kada je dobio otkaz u Sarajevu.

Koprivnica: U 34. kolu HNL-a susreli se Slaven Belupo i Lokomotiva | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ne bi mu trebalo dugo da se prilagodi jer već neko vrijeme je stručni komentator u emisiji Vikend Vatrenih, koju vodi Valentina Miletić, a sada bi s njom trebao surađivati i u Studio HNL-u.