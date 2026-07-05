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Evo tko su heroji koji su dali tri komada Srbiji i odveli mlade 'vatrene' u polufinale Eura!

Piše Bruno Lukas,
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Evo tko su heroji koji su dali tri komada Srbiji i odveli mlade 'vatrene' u polufinale Eura!
Foto: IMAGO/Cody Froggatt/IMAGOSPORT
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Hrvatska U19 reprezentacija prošla je u polufinale Europskog prvenstva u Walesu zahvaljujući sjajnoj pobjedi protiv Srbije 3-0, a junaci dana bili su strijelci Lovro Chelfi, Dino Godec i Patrice Čović

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Hrvatska U19 reprezentacija svladala je Srbiju 3-0 u Walesu i prošla u polufinale Europskog prvenstva.

Lovro Chelfi je već u devetoj minuti fantastičnim udarcem otvorio rezultat, Dino Godec u 70. minuti s klupe je odlučio utakmicu, a Čović je iz penala u 87. osigurao prolaz.

Istovremena pobjeda Ukrajine nad Italijom potvrdila je prolaz mladih 'vatrenih', a evo tko su trojica junaka koji su odveli Hrvatsku u polufinale.

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Foto: SODIQ ADELAKUN

Lovro Chelfi (18)

Ofenzivni veznjak i lijevo krilo, rođen 2007. godine u Zagrebu, alžirskog porijekla. Trenutno igra za Barcelonu Atletic, kamo je stigao ljeti 2025. prošavši kroz akademije Dinama i Kustošije prije poziva iz La Masije.

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Foto: IMAGO/Cody Froggatt/IMAGOSPORT

Fantastičnim udarcem lijevom nogom u suprotni kut gola u devetoj minuti otvorio je utakmicu i postavio ton za sjajnu pobjedu.

Dino Godec (18)

Napadač Lokomotive, kamo je stigao u ljeto 2024., a ugovor mu traje do 2027. godine. Ušao je s klupe i odmah napravio razliku jer je u 70. minuti iskoristio pogrešku srpskog golmana i hladnokrvno zabio za 2-0, čime je utakmicu praktički riješio.

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Patrice Čović (19)

Ofenzivni je veznjak koji igra za Werder Bremen, sin bivšeg profesionalnog nogometaša Ante Čovića, koji je igrao za VfB Stuttgart i Herthu. U Bundesligi je ove sezone postigao jedan pogodak u 15 nastupa.

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Siguran je bio s bijele točke u 87. minuti kada je zabio za konačnih 3-0 i osigurao plasman u polufinale.

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