LOVA DO KROVA

Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši. U samom vrhu je ime za koje neko vrijeme nismo čuli

Piše Ivan Kužela,
Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši. U samom vrhu je ime za koje neko vrijeme nismo čuli
Foto: STRINGER/REUTERS

Saudijski kapital i bogati američki ugovori omogućili su hrvatskim sportašima da zarađuju bolje nego ikad. Marcelo Brozović i Ivica Zubac vodeći su najplaćeniji hrvatski sportaši; Luka Modrić više nije u vrhu

Admiral

Ljestvice najplaćenijih hrvatskih sportaša godinama su bile predvidljive, s Lukom Modrićem i NBA zvijezdama na vrhu. No, pojava saudijskog kapitala u nogometu i sve izdašniji ugovori u američkoj profesionalnoj košarci u potpunosti su promijenili sliku. Danas na vrhu liste više nije kapetan 'vatrenih', a iznosi koje zarađuju vodeći hrvatski sportaši dosežu vrtoglave visine.

Dominacija nogometa i košarke ostala je konstanta, no imena i cifre su se drastično promijenile u odnosu na, primjerice, 2017. godinu, kada je Modrić bio na vrhu sa 7,5 milijuna eura godišnje. Danas je taj iznos dovoljan tek za sredinu ljestvice.

Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru
Luka Modrić se ošišao: Pogledajte njegovu novu frizuru | Video: barber_dario/Instagram

Apsolutni vladar financijske ljestvice hrvatskog sporta je Marcelo Brozović. Njegov prelazak u saudijski Al Nassr lansirao ga je na prvo mjesto s nevjerojatna 24,2 milijuna eura bruto godišnje plaće. Time je postavio novi standard za hrvatske sportaše i pokazao kolika je financijska moć bliskoistočnog tržišta.

Foto: Stringer

Odmah iza njega, ali s drugog kraja svijeta, nalazi se košarkaš Ivica Zubac. Nakon što je godinama bio ključni igrač LA Clippersa, Zubac je početkom 2026. godine razmijenjen u Indiana Pacerse, no nastavio je primati plaću iz svog trogodišnjeg ugovora, kojeg je potpisao 2024. i u vrijednosti od 58,6 milijuna dolara.

Njegova godišnja zarada od otprilike 17 milijuna eura čini ga drugim najplaćenijim hrvatskim sportašem i najbolje plaćenim hrvatskim košarkašem. Međutim, novi ugovor Zupca s Indianom trebao bi vrijediti 100 milijuna eura s kojim će preuzeti vrh liste.

Foto: Trevor Ruszkowski

Premier liga dom je dvojice Hrvata iz samog vrha ove liste. Jedan od najskupljih braniča svijeta Joško Gvardiol u Manchester Cityju zarađuje impresivnih 12,1 milijun eura godišnje, uključujući bonuse. Njegov klupski suigrač, Mateo Kovačić, slijedi ga s 9,1 milijun eura godišnje plaće.

Iako više nije na samom vrhu, kapetan reprezentacije Luka Modrić i dalje je u samoj eliti. U posljednjim godinama svoje veličanstvene karijere u Real Madridu pristao je na smanjenje plaće, koja je iznosila 10,4 milijuna eura, a u Milanu trenutačno ima plaću oko tri milijuna godišnje. U samom vrhu je i Lovro Majer, nogometaš njemačkog Wolfsburga s ugovorom vrijednim 4,7 milijuna eura.

Foto: Fabian Bimmer

Tri hrvatska nogometaša su u top 10 s primanjima od 2,5 milijuna eura: Petar Musa, najplaćeniji Hrvat u američkom MLS-u kao igrač FC Dallasa i Josip Šutalo, stoper Ajaxa. Poseban slučaj je Bojan Bogdanović. Godinama je bio na samom vrhu ove ljestvice, s plaćom koja je dosezala i 20 milijuna dolara. Iako je 2025. godine objavio kraj karijere, preostali prihodi od ugovora i sponzorstava i dalje ga drže na desetom mjestu s oko dva milijuna eura.

Foto: Kevin Jairaj

