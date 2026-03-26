Evo tko su najplaćeniji hrvatski sportaši. U samom vrhu je ime za koje neko vrijeme nismo čuli

Ljestvice najplaćenijih hrvatskih sportaša godinama su bile predvidljive, s Lukom Modrićem i NBA zvijezdama na vrhu. No, pojava saudijskog kapitala u nogometu i sve izdašniji ugovori u američkoj profesionalnoj košarci u potpunosti su promijenili sliku. Danas na vrhu liste više nije kapetan 'vatrenih', a iznosi koje zarađuju vodeći hrvatski sportaši dosežu vrtoglave visine.

Dominacija nogometa i košarke ostala je konstanta, no imena i cifre su se drastično promijenile u odnosu na, primjerice, 2017. godinu, kada je Modrić bio na vrhu sa 7,5 milijuna eura godišnje. Danas je taj iznos dovoljan tek za sredinu ljestvice.

Apsolutni vladar financijske ljestvice hrvatskog sporta je Marcelo Brozović. Njegov prelazak u saudijski Al Nassr lansirao ga je na prvo mjesto s nevjerojatna 24,2 milijuna eura bruto godišnje plaće. Time je postavio novi standard za hrvatske sportaše i pokazao kolika je financijska moć bliskoistočnog tržišta.

Odmah iza njega, ali s drugog kraja svijeta, nalazi se košarkaš Ivica Zubac. Nakon što je godinama bio ključni igrač LA Clippersa, Zubac je početkom 2026. godine razmijenjen u Indiana Pacerse, no nastavio je primati plaću iz svog trogodišnjeg ugovora, kojeg je potpisao 2024. i u vrijednosti od 58,6 milijuna dolara.

Njegova godišnja zarada od otprilike 17 milijuna eura čini ga drugim najplaćenijim hrvatskim sportašem i najbolje plaćenim hrvatskim košarkašem. Međutim, novi ugovor Zupca s Indianom trebao bi vrijediti 100 milijuna eura s kojim će preuzeti vrh liste.

Premier liga dom je dvojice Hrvata iz samog vrha ove liste. Jedan od najskupljih braniča svijeta Joško Gvardiol u Manchester Cityju zarađuje impresivnih 12,1 milijun eura godišnje, uključujući bonuse. Njegov klupski suigrač, Mateo Kovačić, slijedi ga s 9,1 milijun eura godišnje plaće.

Iako više nije na samom vrhu, kapetan reprezentacije Luka Modrić i dalje je u samoj eliti. U posljednjim godinama svoje veličanstvene karijere u Real Madridu pristao je na smanjenje plaće, koja je iznosila 10,4 milijuna eura, a u Milanu trenutačno ima plaću oko tri milijuna godišnje. U samom vrhu je i Lovro Majer, nogometaš njemačkog Wolfsburga s ugovorom vrijednim 4,7 milijuna eura.

Tri hrvatska nogometaša su u top 10 s primanjima od 2,5 milijuna eura: Petar Musa, najplaćeniji Hrvat u američkom MLS-u kao igrač FC Dallasa i Josip Šutalo, stoper Ajaxa. Poseban slučaj je Bojan Bogdanović. Godinama je bio na samom vrhu ove ljestvice, s plaćom koja je dosezala i 20 milijuna dolara. Iako je 2025. godine objavio kraj karijere, preostali prihodi od ugovora i sponzorstava i dalje ga drže na desetom mjestu s oko dva milijuna eura.